海軍高雄艦明天正式「畢業」 82歲老兵竟打過二戰、韓戰
海軍高雄艦將在明天除役，其於美國海軍、我國海軍服役長達82年。（資料照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國海軍唯一的兩棲指揮艦「高雄艦」（LCC-1）將於明（25）日除役，高雄艦多年來為中科院測試多款國造武器，更是一艘戰功彪炳的軍艦。根據公開紀錄，這艘軍艦在美國海軍服役時，曾參加二戰太平洋戰場的塞班島、沖繩戰役，還曾支援韓戰，這些事蹟在這位82歲老兵正式畢業時，依舊留名青史。
海軍兩棲指揮艦高雄艦的前身，是美國海軍的LST-735戰車登陸艦，1944年3月11日下水，旋即在當年4月底投入第二次世界大戰太平洋戰爭，且包括當年8月的塞班島戰役、1945年菲律賓戰役、沖繩戰役等，都可見這艘軍艦的身影，戰後獲得4枚戰役星章。
在二戰結束後，杜克斯郡號一度在1946年3月退役，但在1950年韓戰爆發後，再度被徵召上陣，隔年起負責掃雷支援任務，1955年定名為杜克斯郡號（Dukes County），2年後，該艦於1957年5月租借給我國，美國海軍並在1974年將這艘軍艦除籍，從此成為我國海軍重要歷史見證者。
美軍將杜克斯郡號租借給我國時，先是命名為「中熙艦」（LST-219），主要司職兩棲運補與演訓任務，1961年升編裝設通信裝備，並更名為「高雄艦」，是我國首艘以台灣地名命名的海軍艦艇，隨後除了參與兩棲登陸演習，也會負責運補任務。
高雄艦在2017年起為中科院測試新型裝備，包括已經成熟的海劍二防空飛彈、「華陽」垂直發射系統，以及尚未獲得量產，但已經過測評驗證的「海劍羚」近迫系統、「海弓三」防空飛彈、相位陣列雷達等，成為國造軍備研發的重要儎台。相關測試任務隨著技術成熟告一段落，高雄艦將在明日起，正式走入歷史。