AUKUS玩真的！澳洲狠砸重金買反應爐 核潛艦邁入「實體建造」階段

根據AUKUS協議藍圖，澳洲海軍除了將引進新世代SSN-AUKUS潛艦外，也目標先取得至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦；圖為美軍維吉尼亞級潛艦。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的戰略承諾，正式從紙上藍圖走向實體造艦階段。澳洲政府證實，已為未來的核動力潛艦支付首批核反應爐零組件費用。這不僅代表AUKUS造艦計畫實質啟動，更象徵印太地區的海下軍事博弈即將迎來重大改變。

根據法新社報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）在訪問英國後宣布，澳洲剛斥資3.1億澳元（約新台幣68.8億元），採購首批將用於兩艘SSN-AUKUS匿蹤核潛艦的反應爐零件。這批潛艦預計將於本年代末期，在澳洲南部的阿得雷德（Adelaide）展開建造工程。澳洲政府還將在10年內額外支付24億澳元（約新台幣533億元），以擴充英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）潛艦部門的產能。

核動力潛艦具備長航時與高隱蔽特性，能大幅延伸海下作戰半徑，徹底改變印太地區的水下軍力平衡。澳洲官方強調，這項計畫不僅將創造2萬個高技術工作機會，更能賦予澳洲皇家海軍嚇阻區域衝突的關鍵能力。此舉被視為澳洲海軍轉型的重要里程碑，也是AUKUS抗衡中國在太平洋軍力擴張的核心戰略。

根據AUKUS協議的長期藍圖，澳洲海軍目標在15年內先取得至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦。隨後英國將於2030年代末期交付由其研發的新一代SSN-AUKUS潛艦。最終澳洲本土將具備建造能力，預計在2040年代初期讓國產SSN-AUKUS正式服役，但核心的核推進裝置仍將依賴英國原裝進口。

