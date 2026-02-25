美砸千億加速B-21產能25％ 年產量可達9架首機拚2027年交

美國空軍部宣布將提升B-21戰略轟炸機的年產能25%，首架力拼2027年交機，可讓年產量預估從約7架提升至9架。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍部23日宣布，已和諾斯洛普格魯曼集團達成協議，將新一代戰略轟炸機B-21「突襲者」的年產能提高25%，首架力拼2027年交機，外媒分析此舉可讓年產量預估從約7架提升至9架。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美空軍部長梅因克（Troy E. Meink）出席「空軍與太空軍協會作戰論壇」（AFA Warfare Symposium）時證實，空軍部已和諾格集團簽約，將運用2025財年《大而美法案》撥款提供的45億美元（約新臺幣1414億元）資金，推動已批准的採購計畫，協助諾格加速採購與建置產線設備、縮短戰機交付週期，確保新出廠機體在完成測試流程，正式交付部隊時就能迅速形成戰力。

請繼續往下閱讀...

報導分析，B-21目前正處於低速初始生產（LRIP）階段，美軍規劃分5批採購21架，儘管其確切生產速率屬於高度機密，但外界評估若達全速生產階段時將可年產7架，加上此次簽約擴大產能，將有望讓年產量增至9架，將成為美空軍建構未來嚇阻能量的一大助力。

報導補充，該協議尚未包含增加採購B-21的總數，因為美國空軍官員皆表示既定的採購計畫沒有改變。目前B-21的需求量約為100架，空軍各司令部指揮官則主張145架以上。

美空軍表示，B-21先前已按預定時程在2025年交付機體投入測試，並預計最快將於2027年在艾爾斯沃斯空軍基地讓首架B-21正式部署服役，未來則可望透過該項新計畫提高產能，擴充機隊並加速形成戰力。

