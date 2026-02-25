瑞典購新型巡防艦 將重返藍水海軍

圖為納萬蒂亞的呂勒歐級巡防艦方案。（圖取自X@NavantiaOficial）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為應對俄羅斯威脅，瑞典海軍正推動重大巡防艦採購計畫，預計將於2030年起陸續服役4艘新型呂勒歐級巡防艦，限制對手在波羅的海的行動，為陸軍動員爭取時間。瑞典海軍表示，此舉將恢復瑞典海軍的遠洋作戰能力，為北約海上任務作出貢獻。

軍聞網站「Naval News」報導，瑞典防務物資管理局（FMV）已評估來自英國巴布考克、法國海軍集團與西班牙納萬蒂亞等多家供應商的競爭設計，並計畫今年上半年就會確定合作夥伴，在2030年底前就要交付首批2艘軍艦。新船計畫將裝備紫菀30系列防空飛彈，提升海軍在波羅的海及更廣海域的防空能力。

報導指出，瑞典政府尋求成熟技術方案的同時，鼓勵投標者計畫的武器系統與瑞典海軍裝備互相通用，包括紳寶的RBS-15反艦飛彈、魚雷，以及BAE的57公厘艦砲。

報導說，與新巡防艦計畫同時進行的，還有現役偉士比級巡邏艦的升級計畫，將裝備MBDA的「海上攔截者」（Sea Ceptor）飛彈，以及改進反潛和電戰系統。

以目前3家廠商投標的方案來看，巴布考克與紳寶合作開發「箭頭120」艦長124公尺，排水量達4650噸，安裝了紳寶的雷達級作戰系統；海軍集團的方案則以法國FDI中型巡防艦為基礎做些微更動，技術風險低，可在3年內完成建造，並能獲得法國海軍的支持；納萬蒂亞的方案則是交付沙烏地阿拉伯海軍的Alfa 3000巡防艦加以改良，艦長120公尺。因應瑞典政府的需求，3家廠商都共同設計了可發射紫菀30飛彈的垂直發射系統，以及支援反潛直升機的直升機平台和反潛設備。

