原來陸劍二這樣裝卸彈！ 打完彈藥後須30分鐘內整補完成再出發

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲各式防空飛彈因應中國空中威脅，其中，陸軍陸劍二飛彈，已成為各軍團的野戰防空要角。國軍近期披露陸劍二防空飛彈的裝卸彈演練過程，官兵須於30分鐘內完成彈藥箱吊掛、定位與鎖固等程序，在分工與安全管制下，確保發射單位在彈藥耗盡後，限定時間內完成裝卸彈，並恢復戰備狀態。

國軍媒體《青年日報》近期報導，陸軍野戰防空暨雷達儲備士官班，昨（24）日實施「陸射劍二飛彈系統發射車裝卸彈操作」課程，學員配合運彈車吊臂操作，透過發射車各職務輪帶式實作演練，熟稔重達800公斤的「箱組飛彈」裝卸標準作業程序。



這項訓練由野戰防空部隊士兵參與，這批學員須透過擔任飛彈班長、射手、駕駛等不同職務，日後晉升士官，才能成為基層部隊的種子教官。學員透過專用吊掛設備將飛彈自運彈車轉移至發射車，完成裝填後，立即進行系統檢測與待命程序。參與課程的學員雲哲謙一兵表示，實際操作過程需精準配合與反覆演練，才能在時間壓力下維持安全與效率。

陸軍目前已部署陸劍二防空飛彈系統，包括29套發射載具、6套接戰管制系統與6套相位陣列雷達系統，並配賦數百枚飛彈，皆編入各軍團防空單位。陸劍二屬於中程地對空飛彈，射程約15公里，可攔截定翼機、旋翼機、無人機及巡弋飛彈等目標。單一發射車可搭載4枚飛彈，運彈車則可載運多枚彈藥，形成機動補給能力。

在國軍整體防空體系中，陸劍二飛彈負責中、低空層的野戰防空任務，銜接近程防空系統與長程防空火力之間的防護空隙，並可伴隨野戰部隊機動部署。透過接戰管制系統與相位陣列雷達整合運作，使部隊在複雜空情下，維持穩定接戰能力。

