德國廠商發表GARMR反無人機系統 主打模組化攔截與AI輔助辨識能力

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍工大廠迪爾防衛（Diehl Defence）在2026年德國紐倫堡警用警戒設備展覽會（ Enforce Tac 2026）上，發表行動式反無人機系統「GARMR」，主打模組化攔截構型與人工智慧（AI）輔助辨識架構。該系統為既有「動力防禦車輛」（KDV）的改名升級，並非全新開發武器。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，GARMR系統的核心升級在於導入AI支援的偵測、識別與排序功能。廠商表示，該系統可自動分析感測器數據，設計用於針對商業多旋翼機或「見證者」（Shahed）、「柳葉刀」（Lancet）等軍用攻擊型無人機進行分類。這套AI架構旨在協助操作員快速決策，以因應日益受到關注的無人機群威脅。

在攔截手段上，GARMR採用的模組化設計，可依任務需求配置兩種攔截無人機。SRS短程系統使用CICADA攔截無人機，具備攔截網或戰鬥部選項；MRS中程系統則擴展了對長程目標的交戰範圍。這種靈活性設計用於保護大型活動、民生關鍵設施，也能支援高威脅環境下的軍事行動。

Diehl Defence指出，將系統命名為北歐神話中的守衛犬GARMR，象徵其作為持久防禦衛士的角色。這項產品反映出歐洲軍工產業，正將反無人機作戰轉化為制度化的模組化產品。透過多層偵測與精準攔截，試圖解決軍事防禦與內部安全界線日益模糊的低空威脅挑戰。

