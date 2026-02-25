限制級
運用AI建構不對稱戰力 賴總統勉國軍邁向「四新」目標
賴清德總統今主持「中華民國115年3月份將官晉任授階典禮」，為晉任少將的江秉璁將軍授階。（總統府提供）
〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今主持「中華民國115年3月份將官晉任授階典禮」時表示，面對快速變動的區域情勢與複合式威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新與「全社會防衛韌性」，運用AI人工智慧與先進科技，建構不對稱戰力與靈活敏捷的應變能力，共同守護台灣的民主與和平。
賴總統表示，誠摯祝賀江秉璁晉任少將，江將軍身為C-130運輸機資深飛行員，長年投身空運、戰備整備等任務，憑藉豐富的飛行經驗與空中指揮能力，確保國軍各項戰術轉移、物資運補及人道救援等任務，都能夠圓滿達成。
賴稱許說，江將軍在歷次聯合演訓與重大任務中，都展現沉著冷靜的判斷與精準飛行技術，期許未來接任副聯隊長新職後，能以更高視野來強化戰備整備，深化聯合作戰效能，確保空戰在關鍵時刻能迅速到位、穩健發揮。
賴總統表示，現今，台灣面對快速變動的區域情勢與複合式的威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，並結合科技與制度創新，運用AI人工智慧與先進科技，加速建構不對稱戰力。
賴總統期許，空軍也要展現靈活敏捷的應變能力，並結合「全社會防衛韌性」，將國防信念深耕到每一個基層官兵、每一位國人心中，展現捍衛民主自由的決心，讓我們共同努力，守護國家、守護台灣的民主與和平，保護全體台灣人民。
這場將官晉任授階典禮，包括總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。