全空軍唯一少將副聯隊長！江秉璁當六聯隊副手任務很吃重

總統賴清德（左）為空軍第六混合聯隊少將副聯隊長江秉璁（右）授階。（總統府提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今日主持將官晉任典禮，為空軍上校江秉璁掛上將星，就任空軍第六混合聯隊少將副聯隊長。事實上，空軍六聯隊下轄C-130H、E-2K、P-3C三機種，橫跨「運輸、預警、反潛」三大任務範疇，不同於其他聯隊僅設一位上校副聯隊長，六聯隊設有兩位副聯隊長，其中一位為少將。

空軍現行共有七個聯隊，其中第一至第五、第七聯隊以戰機為主，第六混合聯隊駐紮於屏東基地，編制性質較為多元。該聯隊下轄戰術空運部隊、空中預警機部隊與反潛機部隊，任務涵蓋戰術運輸、空中預警管制及海域監偵等項目，兵力與機種組成與其他聯隊不同，因此才有兩位副聯隊長、其中一位是少將的特殊情況。



第六混合聯隊所屬單位包括負責戰術空運的空運大隊、執行空中預警任務的預警機部隊，以及操作P-3C反潛機的反潛作戰部隊。相關機種任務範圍涵蓋空中指管、海域監偵與兵力投送，與海軍及其他軍種單位之間的協調密切。

C-130H運輸機為國軍空運主力，隸屬空軍六聯隊，也是傘兵部隊的跳傘儎台。（資料照）

江秉璁出身C-130H運輸機體系，歷任相關飛行與指揮職務，熟悉戰術空運與部隊管理業務；P-3C反潛機原由海軍操作，後續移編空軍後納入第六混合聯隊體系，任務重點為海域偵巡與反潛作戰。E-2K預警機則負責空域監控與情資整合，提供空防指管支援。聯隊內多型機種並存，使其在平時戰備與演訓期間，需進行跨單位協調與整合運作。

