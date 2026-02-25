備戰高端空襲！德黑蘭急調S-300與電戰車輛 企圖致盲敵軍雷達

商業衛星影像顯示，伊朗於德黑蘭南部防空陣地部署S-300發射車。圖中紅線與紅框放大標示處，被研判為疑似Cobra-V8電戰車輛；分析指出，此舉企圖結合實體攔截與電磁干擾，阻斷美國及其盟友的情報偵蒐與打擊協調。（圖取自X平台OSINT社群）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗軍方近期在首都德黑蘭周邊，緊急部署結合長程飛彈與電戰車輛的複合陣地，引發國際高度關注。這波異常的防空調動，不是單純為了演練傳統的實體火力攔截，而是企圖在高端衝突爆發時，提前癱瘓對手的空中偵蒐能力。這套防禦網究竟埋藏了何種干擾武器，已成為各國情報單位急欲破解的戰術變數。

專門分析軍事動態的《Army Recognition》網站引述開源情報指出，德黑蘭南部近期出現S-300長程防空飛彈發射車（S-300 launcher）的蹤跡。引人注目的是，在其附近還部署了一輛被研判為Cobra-V8的高功率電子戰（EW）車輛。分析指出，將具備實體殺傷力的飛彈與干擾電磁頻譜的電子系統結合，在理論上能在敵方戰機進入射程前，率先破壞其攻擊鏈。

針對這款電戰武器的實力，軍事觀察家表示，Cobra-V8是一款外觀與俄羅斯Krasukha-4電戰裝備極為相似的系統，正成為防禦網的核心。外界推測，若其性能接近俄系同級裝備，可能具備干擾預警機與部分雷達、通訊鏈路的能力。在實戰理論上，這類強烈的電磁干擾可能迫使攻擊方調整偵察距離或編隊方式，增加行動複雜度並提升暴露於防空火力下的致命風險。

S-300防空系統一直被伊朗視為保護政權核心基礎設施的關鍵武器。將其與電戰車輛合併部署，外界普遍認為是為因應西方國家高端空中打擊手段的針對性防禦。然而，這套複合防護網是否已具備完整的實戰連線能力，外界仍難以從單一公開影像判斷。

部分專家研判，部分裝備亦有可能是用來吸收火力或混淆視聽的誘餌。隨著中東衝突熱點持續擴大，這處位於德黑蘭核心圈的複合陣地，已成為西方情報界近期密切監控的首要目標。

