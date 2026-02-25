解放軍半數高層被掏空！美智庫量化清洗規模：短期難對台發動大型軍事行動

中共中央軍委副主席張又俠（右）曾被視為習近平（中）的核心心腹，卻在今年1月下旬證實因案落馬受查。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕當北京當局持續對台灣文攻武嚇之際，解放軍內部的作戰指揮層卻正經歷史無前例的真空狀態。根據美國權威智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新發布的量化報告，自2022年以來，已有約100名解放軍上將與中將遭到免職或神祕消失。研究學者評估，這波清洗不僅讓將近半數的軍方高層大換血，更可能使共軍在短期間內對台灣發動大型軍事行動的難度顯著升高。

指揮鏈嚴重斷層 52個大位僅補齊11個

《紐約時報》引述該份報告指出，這波肅清的對象涵蓋了五大戰區指揮官與中央機關首長，甚至包含曾負責對台作戰的前東部戰區司令林向陽。

CSIS中國權力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）在評估中點出，由於出現巨大的職位空缺，在52個關鍵軍職中，目前僅有約11個職位被正式補齊。這意味著許多關鍵作戰單位可能面臨「有兵無將」的窘境，要在短期內發起對台大型軍事行動，難度將顯著增加。

麻省理工學院（MIT）中國軍事專家傅泰林（M. Taylor Fravel）分析，這波清洗雖然打著「對黨和習近平不忠誠」的旗號，卻也同時清除了軍中最具經驗的作戰專家。

報告更進一步指出，這種高階指揮官的流失，被研究人員觀察到已經對實戰前的「彩排」造成負面影響。研究人員評估，因為缺乏熟練的領導層，中國在2025年於台灣周邊進行的部分軍事演習，已經出現規模縮水、時程延後或內容簡化的品質下降跡象。

隨著前中央軍委副主席張又俠在1月落馬，這波整肅風暴似乎遠未平息。傅泰林認為，張又俠的下台可能只是第一階段的結束，後續恐將引爆更廣泛的「關係鏈清查」。前美國中情局（CIA）分析師卡爾佛（John Culver）則警告，隨著調查範圍擴大，未來任何人事升遷都將面臨放大鏡般的嚴格檢視，這股寒蟬效應恐將在軍中持續震盪兩到三年。

