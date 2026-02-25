20年後還要人開戰機？歐洲下一代戰機爆路線之爭 空巴執行長表態

歐洲「未來空戰系統」（FCAS）概念圖。該計畫並非僅開發單一主力戰機，而是涵蓋戰鬥雲端、無人僚機與衛星連線的跨平台作戰網路。（圖取自Airbus）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來的空戰，還需要真人飛行員嗎？這個充滿科幻感的問題，正真實上演於歐洲的國防戰略會議桌上。

由德國、法國與西班牙共同推動的「未來空戰系統」（FCAS，即歐洲版下一代戰機計畫），近期因各國對未來戰爭型態的認知不同而浮現路線分歧。面對無人化浪潮的激辯，歐洲航空巨擘空中巴士（Airbus）執行長佛瑞（Guillaume Faury）公開表態，強調現在還不是全面走向「無人駕駛」的時候。

根據《航空週刊》（Aviation Week）報導，FCAS 不僅是一架戰機，而是一套整合了新一代主力戰機、無人僚機，以及被稱為「戰鬥雲端」（Combat Cloud）的戰場指揮網路系統。然而，作為計畫核心的主力戰機開發，德、法兩國幾個月來因需求與工業利益的差異，談判陷入僵局。



相關跡象顯示，兩國未來可能不再共用同一款主力戰機，法國可能尋求全盤由該國主導的方案；而德國與西班牙則可能另尋出路，甚至不排除與瑞典、或是由英、義、日主導的「全球作戰航空計畫」（GCAP）展開合作。

全面無人化仍太早 空巴力挺「人機混合」

德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）日前要求軍方重新評估對新戰機的需求，並拋出一個核心疑問：「20年後，我們還需要一架有人駕駛的戰鬥機嗎？」。

對此，空巴執行長佛瑞回應指出，這番言論反映了軍事界對於從有人機過渡到無人機的廣泛思考。他坦言，未來確實會有大部分的有人駕駛能力被無人機取代，但就現階段的評估而言，「有人駕駛戰機的需求依然存在」。佛瑞補充，未來的有人戰機，或許在發展成熟後也能具備無人駕駛的功能。佛瑞強調，即便主力戰機可能出現不同開發路線，也不應影響FCAS其他項目的歐洲整合進度。他指出，戰鬥雲端、無人僚機與發動機等關鍵支柱目前仍持續推進。

佛瑞表示，若各國客戶有此需求，空中巴士將支持「雙戰機」方案，並認為單一項目的僵局不應阻礙歐洲防務合作。相關討論也反映出，未來空戰正走向一段漫長而複雜的「人機混合」過渡期。

