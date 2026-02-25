荷蘭官員稱F-35軟體可「越獄」 歐洲對美軍武依賴疑慮升高

荷蘭皇家空軍的F-35A「閃電II」戰機。荷蘭防務官員近日拋出極端情況下可將F-35軟體「越獄」的說法，深刻反映出歐洲盟友對美系軍武高度依賴的作戰主權疑慮。（圖取自荷蘭皇家空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕荷蘭防務官員近期拋出「F-35軟體或可被破解」說法，引發外界對歐洲空軍過度依賴美國軟體與供應鏈的討論。這番言論的焦點並不在技術可行性，而是反映歐洲盟友對於高度軟體化武器系統「作戰獨立性」的普遍焦慮。

荷蘭國防部政務次長圖因曼（Gijs Tuinman）日前表示，若面臨極端情境，第三方操作者可在未經授權的情況下，更改F-35「閃電II」戰機的軟體。他將此比喻為iPhone的「越獄」（jailbreaking）。這番未經驗證的說法隨即引發關注。

根據《The Aviationist》報導，圖因曼強調目前尚無跡象顯示美國會中斷供應鏈或暫停軟體更新來威脅F-35運作。但他指出，若最壞情況發生，透過未知手段更改軟體或許是維持戰機運作的選項，並拒絕透露細節。

關於美國握有能讓F-35停擺的「殺手開關」（kill switch），多被視為過度簡化的說法。然而F-35高度依賴美國提供軟體更新、關鍵的任務資料檔（MDFs），以及透過ALIS或新一代ODIN系統運作的後勤維保供應鏈。若缺乏美方長期支援，確實可能成為盟國防衛弱點。

原始碼極其複雜 未授權修改代價高昂

專家分析，F-35原始碼規模達數百萬行且防護極高，未經授權修改絕非易事。目前僅身為一級合作夥伴（Level 1 partner）的英國，及獲准修改專屬F-35I「雄獅」（Adir）機型的以色列，擁有較高層級存取權限。身為二級合作夥伴（Level 2 partner）的荷蘭並未獲授權。

即使成功「越獄」，這類修改也將付出高昂代價。擅自竄改軟體恐導致該國被排除在未來的官方升級計畫外，使戰機武裝與感測能力長期受限。更關鍵的是，軟體破解無法解決實體零件斷供問題，這正是歐洲各國在追求「作戰主權」時，難以跨越的現實障礙。

