美韓3月舉行「自由護盾」聯合軍演

美韓兩軍3月將舉行「自由護盾」年度聯合軍演。圖為兩軍去年8月在南韓舉行的「乙支自由護盾」年度聯合軍演。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與南韓軍事官員25日表示，美韓將從3月9日至19日舉行「自由護盾」（Freedom Shield）大型聯合軍事演習。

儘管官員們在簡報會上稱該年度軍演為「防禦性質」，但仍無法阻止長期以來將之視為入侵預習的北韓的不滿。官員們還說，這次演習也將為「支援正在進行中的將美國戰時作戰指揮權移交給南韓的準備工作，提供契機」。

過去的演習，包括去年的演習，都包含以支援戰備為目的的多域以及指揮所訓練；首爾方面希望能在2030年南韓總統李在明任期屆滿前，完成美國對南韓的軍事指揮權移交。

美韓官員還說，下月的聯合軍演還包括與北韓核武有關的威懾情境。李在明上台後力圖改善兩韓緊張關係，其努力迄今都被平壤已讀不回。南韓媒體此前曾報導，為改善兩韓關係，南韓曾提議在「自由護盾」期間縮減實地訓練演習規模，但遭美方反對。

路透則引述官員的說法指出，調整實地演習的談判仍在進行中，談判將持續到最後一刻。

