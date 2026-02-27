國軍「海馬士」讓共軍怕了？ 溫約瑟：共軍兩處陸航基地選址內陸

台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析衛星影像指出，共軍在福建漳州內陸興建2處陸軍航空兵基地，利用山體作為天然遮蔽，顯示共軍對我國「海馬士」等長程打擊能力有所顧忌。（本報合成）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍接裝「海馬士」多管火箭系統，共軍部署出現新動向。台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析衛星影像指出，共軍在福建漳州興建2處陸軍航空兵基地，但選址於內陸，並利用山體作為天然遮蔽，顯示共軍對我國「海馬士」等長程打擊能力有所顧忌，因而調整部署位置。

溫約瑟在自由時報最新一集軍事節目「台海情勢簡報室」之中表示，從商用衛星影像可見，中國解放軍於漳州內陸新建2座陸航場站，具備陸航基地常見的方塊狀停機坪與聯絡道設計，雖然尚未完全完工，但配置型態已相當明顯。

溫約瑟說，相較原本位於沿海、由第73集團軍陸航旅與東部戰區陸軍無人偵察單位共用的既有基地，新場站位置更加內陸，且鄰近第73集團軍工化旅營區，可就近取得補給與支援。

請繼續往下閱讀...

國軍「海馬士」多管火箭系統可執行長程打擊任務。（資料照）

對於新建基地的原因，溫約瑟認為，沿海原有陸航基地同時有陸航旅與無人機部隊使用，空間與調度可能較為緊繃，是新建基地的原因之一；另一項關鍵因素則是我國國軍遠程火力威脅。溫約瑟表示，共軍若將直升機集中於靠近海岸的場站，易落入國軍「海馬士」等火力打擊範圍，因此選擇將部分陸航機場後移至內陸，並利用山體作為天然遮蔽。

溫約瑟表示，若國軍以低空飛行的巡弋飛彈，攻擊位於山體遮蔽後方的目標，將增加突防難度，因此，共軍透過增加內陸起降點與分散部署，提升陸航生存性與彈性。這種調整被視為對台灣長程火力建軍的回應。

溫約瑟也指出，解放軍近年在浙江東部沿海增設砲兵與陸航聯合演訓場地。從衛星影像可見，新建臨時跑道與直升機停放區，顯示陸航部隊已在該區與砲兵單位實施協同訓練。過去東部戰區陸航部隊若要進行實彈射擊，多集中於東山島、大陳灣一帶，如今訓練場地增加，藉此提升使用靈活性，後續值得繼續關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法