共軍兩處陸航基地依山而建 溫約瑟指「這種飛彈」難突防

台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟。（記者田裕華攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍近期在福建漳州新建2處陸軍航空兵（陸航）基地，引發關注。台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟在自由時報軍事節目「台海情勢簡報室」中表示，從商用衛星影像判讀，共軍新場站設於內陸地區，就國軍的視角而論，若以低空飛行的巡弋飛彈攻擊，共軍基地遭地形遮蔽，可能提升突防難度。

溫約瑟指出，衛星畫面可見新建基地具備陸航場站典型配置，包括方塊狀停機坪、聯絡道設計，雖尚未完全完工，但輪廓清晰。相較原本位於沿海、由第73集團軍陸航旅與東部戰區陸軍無人偵察單位共用的基地，新場站轉向內陸，可就近依托既有軍營體系取得補給與支援，減少徵地與新建營區成本。

他分析，沿海既有陸航基地因同時有直升機與無人機單位進駐，使用密度較高，新建基地可分擔調度壓力。此外，場站選址背靠山體，對於提升設施隱蔽性與生存性亦具助益。若以低空飛行的巡弋飛彈進行攻擊，地形遮蔽可能增加突防難度，這也是共軍考量因素之一。

