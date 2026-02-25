自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

核談判會破局嗎？ 美軍12架F-22急飛中東制空網直逼伊朗大門

2026/02/25 16:50

美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機具備頂尖的奪取制空權能力。美軍近日將12架該型戰機自歐洲前推至中東，藉此對伊朗釋放強硬的軍事威懾訊號。（圖取自美國國防部）美國空軍F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機具備頂尖的奪取制空權能力。美軍近日將12架該型戰機自歐洲前推至中東，藉此對伊朗釋放強硬的軍事威懾訊號。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭未歇、中東局勢再度升溫之際，美軍正把最頂級的制空戰力前推到伊朗周邊。12架F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機近日自英國基地轉場中東，搭配多架空中加油機護航，顯示華府正為區域局勢升溫預作軍事準備。這項調度並非例行輪調，而是明確的戰略訊號，意味著美軍已將高強度的空戰資產預先部署至潛在衝突熱點。

專門分析軍事動態的《Army Recognition》網站報導指出，根據開源情報追蹤，12架美國空軍F-22戰機於24日在多架KC-46A與KC-135空中加油機的掩護下，離開英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath），朝美國中央司令部（CENTCOM）責任區飛去。

分析家指出，這是數十年來最大規模的區域軍力集結之一；美軍將這批五代機從歐洲戰區直接調往中東，展現了將高端制空資產瞬間轉為前線戰力的強大機動性。

隨著F-22的轉場，社群網路上充斥著「戰機進駐以色列」、「百架加油機集結」甚至「末日戰機升空」等缺乏官方證實的開戰臆測。然而，軍事專家強調，F-22的核心價值在於奪取制空權與提供防禦性空中掩護；這次部署的真正意涵，是在為「高強度空戰情境」預置條件。透過匿蹤戰機與現代化加油機的編組，美軍能確保在荷莫茲海峽或以色列周邊空域維持持久的制空威懾力。

核談判破裂轉折點 釋放明確威懾訊號

這次軍事調度的時機點，正值西方與德黑蘭當局的核談判之際。除了F-22，美軍近期也在歐洲與中東地區部署了超過150架各型軍機，並維持航艦打擊群的威懾態勢。

報導指出，這波戰略重配不僅是對伊朗釋放高戰備訊號，同時也是向區域盟邦保證，一旦局勢惡化，美軍具備迅速增援與執行潛在打擊任務的實質能力。

