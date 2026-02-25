土耳其F-16墜毀高速公路旁！全球最常見戰機近期事故連環爆

土耳其空軍一架F-16戰機於25日墜毀，引發外界關注機隊老化風險。圖為土耳其F-16戰機起飛畫面，非本次失事戰機。（圖取自土耳其國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球使用最廣泛戰機之一的F-16，近期在多國接連傳出墜機事故。土耳其空軍1架F-16戰機，25日凌晨在西部高速公路附近訓練時失事，造成飛官不幸殉職。這起意外再度引發外界對該型戰機機隊老化，與高強度運用安全風險的高度關注。

《美聯社》報導，根據土耳其國防部聲明，這架F-16戰機於25日午夜過後不久，從巴勒克埃西爾省（Balikesir）的第9主力戰機基地起飛，隨後便失去無線電與雷達聯繫。當局立即展開搜救行動，隨後尋獲戰機殘骸，並確認飛官已經殉職。

據土耳其《自由報》（Hurriyet）報導，戰機墜毀在伊斯坦堡至伊茲密爾（Istanbul-Izmir）高速公路附近的一處路段，殘骸散落範圍廣大。土耳其當局已派遣安全部隊、消防人員與醫療團隊趕赴現場。土耳其國防部表示，確切的墜機原因目前尚未查明，事故調查小組將展開詳細的後續調查。

駐韓美軍與台灣皆傳意外 全球事故頻傳

這起悲劇並非單一個案，據美國《軍事觀察雜誌》（Military Watch Magazine）報導，F-16戰機在近幾個月內已於全球多地發生數起嚴重意外。美國空軍證實，隸屬第8戰鬥機聯隊的一架F-16戰機，1月31日在南韓西部城市群山（Gunsan）附近墜海，這已是駐韓美軍F-16在不到9個月內的第3起墜機事故。

此外，台灣空軍一架F-16V戰機也於1月6日，進行例行訓練任務中失事。土耳其的北約盟友波蘭麾下1架F-16，也在去年8月於波蘭中部拉多姆（Radom）附近的航空展預演中，發生墜毀意外。

頻繁的事故讓F-16機隊的潛在風險浮上檯面。以土耳其為例，該國是F-16最大的海外使用國，但《軍事觀察雜誌》指出，土耳其現役的部分F-16機型已服役多年，相關現代化升級至F-16V標準的計畫也面臨延宕。報導進一步分析，機隊長期高頻率執行任務，隨著機齡增加，維持妥善率與飛安管理的難度同步提高。如何加速推動延壽與升級計畫，已成為各國空軍亟需解決的課題。

