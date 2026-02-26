人人都是飛操手 無人機訓練中心場地升級完訓即取證

陸軍無人機訓練中心日前成為交通部民用航空局正式「術科測驗場地」，並首次實施「無人機現地考照」。（圖取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍力求每位官兵都有具備操作無人機能力，對此陸軍開辦的無人機訓練中心已建立為期4周的「基礎操作班」，甚至更進一步，現在積極推動「訓測合一」制度，成功向交通部民用航空局申請成為正式「術科測驗場地」，建構「無人機現地考照」模式，日前首次實施考照測驗，使學員結訓即可同步取得民航局操作證照。

青年日報報導，過往國軍無人機操作手考取民間無人機證照，即便在訓練中心完訓，仍須配合場地與期程，前往民航局認定的合格考場考證。而在無人機訓練中心成為正式「術科測驗場地」後，可由民航局專業測考官實施嚴格評核，學員及各部隊參訓官兵能在現地專屬場域內，以最高效率完成術科測驗，縮短「完訓」至「取證」的流程，強化訓練成效。

陸軍無人機訓練中心日前在臺南駐地首次辦理「無人機現地考照」，由民航局測考官依測驗期程實施測考，測驗項目涵蓋飛行前後360度安全檢查、定點起降及緊急處置作為，驗證學員在面對突發狀況時的飛行操控穩定度與危機應變能力，確保每一位取得證照的操作手，皆具備符合實戰所需的專業素養。

陸軍無人機訓練中心指揮官金上校強調，中心將持續深化制度化訓練與考核機制，使無人機操作手的培育體系更具系統性與實務性，未來也將緊密結合部隊實際任務需求，推展多元化、實戰化的進階訓練，期能為國軍培育更多優秀的無人機專業人才，奠定堅實的不對稱防衛戰力。

