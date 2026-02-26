F-35裝AI了 啟用「戰鬥辨識」快速掃描分析戰場

洛克希德馬丁公司日前讓F-35戰機任務系統配備AI輔助的「戰鬥辨識」（Combat ID）。（圖取自洛馬）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁公司日前展開「掩護計畫」（Project Overwatch），讓F-35戰機任務系統配備AI輔助的「戰鬥辨識」（Combat ID）功能進行試飛，輔助飛行員進行決策，開啟戰術型AI技術用於空戰飛行的新頁。

軍聞網站「The Warzone」報導，洛馬23日展示了一套由AI強化的戰鬥識別模組，已整合進 F-35的資訊整合系統中，並首次在飛行中將AI生成的威脅資訊，直接顯示給飛行員，以提高態勢感知與決策效率。

報導指出，配備「戰鬥辨識」功能的F-35，在內華達州奈利斯空軍基地展開飛測。當載臺在面對敵方未知類型的搜索或火控雷達等輻射源時，由洛馬訓練的AI模型即時知悉威脅類型、參數，且直接在飛行員頭盔顯示器上提供辨識結果，讓飛官快速採取反制作為，大幅提高覺知能量並減少決策所需時間。

洛馬表示，AI模型能在敵方雷達或電磁發射訊號辨識上解決傳統系統難以區分的差異性，並能在任務結束後，由工程師完成模型重新訓練與更新，使新威脅資訊能在後續任務中快速生成並顯示給飛行員。

洛馬並強調，把負責更新即時AI軟體的技術，傳送到遠端作戰單位的更新周期，也已從數月縮短到僅數小時。「掩護計畫」將第6代戰機技術應用至第5代戰機，透過AI技術與機器學習能力，讓辨識系統不斷「學習」辨識與反制方式，甚至能將所獲情資分享給友軍，以應對快速變化的戰場威脅。洛馬在測試期間也持續擴大AI模型的訓練範圍，以提升準確性與可靠性，確保作戰優勢地位。

報導指出，這項技術除加快威脅辨識外，還能減少飛行員在高壓戰鬥環境下分析資料的負擔，因為資訊是直接投影在飛行員頭盔鏡片與座艙顯示器上，使態勢感知更具即時性與準確性。

洛馬說，先前為在紅海執行防空與反飛彈任務的美軍艦艇神盾戰鬥系統，進行遠距軟體更新，便以相關技術輔助提升接戰能力，有效應對無人機與飛彈等新興威脅，凸顯該公司AI技術歷經數十年研發積累的優異輔助效能。

