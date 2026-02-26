飛到一半換人 安杜里爾無人機飛行時成功更換AI駕駛

圖為Anduril的YFQ-44A無人僚機原型機。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，美國空軍官員近日在空軍協會的戰爭研討會中透露，美國防新創獨角獸安杜里爾研發的YFQ-44A忠誠僚機，在24日的一次飛行中，成功切換使用兩套不同任務的AI軟體系統，且沒有中斷飛行。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，該無人機在第1次飛行任務中使用Shield AI完成自主飛行，隨後在沒有降落的情況下，切換到Lattice OS任務AI指管系統完成任務。雖然Lattice尚未被美國陸軍納入「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），但此次飛行已展現無人機能無縫切換控制軟體。

美國空軍官員表示，安杜里爾此次飛行已使CCA計畫來到關鍵節點。報導指出，美國空軍目前已建立一套政府的AI參考架構，主要是將飛行自主與任務自主分離，為承包商提供了通用標準，使任務軟體能在任何飛機及其飛行軟體即插即用。而美空軍也將在今年決定CCA第一階段中誰的飛機和AI任務軟體能夠量產。

「聯合作戰無人戰鬥機」計畫為美國空軍發展的一項重要專案，目標是打造可與有人戰機隊協同作戰的無人平台。參與第一階段競爭的廠商除了安杜里爾之外，還包括另一家主要競爭者通用原子航空系統公司。

