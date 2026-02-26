史無前例 美C-17運輸機成功空運核反應爐半天到貨

美國空軍近日將1座5MWh級的核反應爐模組裝載於C-17運輸機上並跨洲空運。（圖取自五角大廈）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕核子反應爐給人的印象是充滿輻射、危險，需要小心翼翼對待，但美軍近日完成史上首次以C-17「全球霸王III」運輸機空運核反應爐模組的任務，在數小時內將反應爐從加州空運至猶他州，運輸人員甚至徒手裝卸反應爐，顯示美軍正加速推動可快速部署的能力。

《星條旗報》報導，1座5MWh級的核反應爐模組，反應爐理論上可供應約5000戶家庭用電，並於2月15日從加州馬奇空軍後備基地裝載至3架C-17運輸機上運往猶他州希爾空軍基地，後續將在猶他州聖拉斐爾能源實驗室進行測試評估。此次行動代號「風王行動」（Operation Windlord），為史上首次以C-17空運完整核反應爐及相關系統。

請繼續往下閱讀...

五角大廈指出，此類小型核反應爐可在沒有民用電網支援下，為軍事基地提供穩定電力，降低對傳統燃料補給線的依賴，在海外行動中亦能避免敵方切斷燃料供應所帶來的風險。

另一方面，美國國防部與能源部亦同步宣布合作，推動先進核能技術在軍事基地部署。根據國防部新聞稿，雙方將透過公私協力模式，加速小型模組化反應爐（SMR）與其他核能技術的應用，確保軍事設施在電網中斷、天然災害或敵對攻擊情境下，仍能維持關鍵設施運作。

美軍人員徒手將反應爐從飛機卸載。（圖取自五角大廈）

報導指出，美國能源部長克里斯·賴特也親自參與了此次空運行動，他說，未來戰爭是能源密集型的，涵蓋AI資料中心、定向能武器，以及太空與網路基礎設施。民用電網並非為此而建，因此戰爭部必須自行建設能源基礎設施。透過從馬奇空軍後備基地運送這樣的小型反應爐，代表美國正邁向核能復興。

賴特並強調，戰爭部與能源部的合作對推動川普總統的核能計畫至關重要；川普去年5月曾簽署四項推動美國核能的行政命令，包括「振興核工業基礎」、「改革能源部核反應爐測試」、「命令改革核能監管委員會」以及「部署先進核反應爐技術以保障國家安全」。

美國空軍近日將1座5MWh級的核反應爐模組裝載於C-17運輸機上並跨洲空運。（圖取自五角大廈）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法