中國出動36機艦擾台 22架次逾越中線

中共解放軍進入臺海周邊空域活動動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾及軍事施壓，國防部今天（26日）公布，自昨（25）日上午6時至今天上午6時止，偵獲共機30架次及共艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有22架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部、中部及西南空域。

據國防部公布的活動示意圖，昨天下午2時50分至晚間6時35分之間，偵獲輔戰機2架次。昨天中午12時10分至晚間6時30分，偵獲主、輔戰機計20架次，其中14架次逾越中線。另外在昨天中午12時35分至傍晚5時55分，出動主、輔戰機及無人機共8架次在空域活動。

在空飄氣球部分，國防部計偵獲2顆中共空飄氣球。首顆於昨天上午9時40分逾越中線，地點位於基隆西方87浬，高度1萬3000呎，隨後於中午12時45分消失。另一顆則於昨天上午7時35分逾越中線，地點在台中西北48浬，高度2萬6000呎，並於上午9時55分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

