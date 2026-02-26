北韓閱兵畫面曝！金正恩攜愛女現身 外媒揣測「培養接班人」

北韓領導人金正恩（右）之女金主愛（左）25日現身閱兵儀式，外界猜測她極可能被培養為潛在接班人選。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕綜合媒體報導，北韓25日舉行紀念勞動黨第9次代表大會閱兵儀式，國務委員會委員長金正恩在活動上揚言，將強力反擊針對朝方的「軍事敵對行為」。金正恩之女金主愛（音譯）同天也現身觀看閱兵，外界猜測她極可能正被培養為潛在的接班人選。

北韓領導人金正恩（右4）之女金主愛（右5）25日現身閱兵儀式。（路透）

《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）26日報導，勞動黨9大前一天閉幕，紀念9大閱兵儀式當晚在平壤金日成廣場舉行。金正恩表示，針對任何欲侵犯北韓主權與安全的「軍事敵對行為」，朝方都將予以反擊。「武力單位已做好應對任何狀況的準備。」

請繼續往下閱讀...

北韓25日舉行紀念勞動黨第9次代表大會閱兵儀式。（法新社）

報導稱，來自北韓各軍種、共50個徒步縱隊和飛行縱隊參與了閱兵儀式。戰車裝甲師、機械化步兵師、火力突擊師，以及曾被派往烏克蘭戰場支援俄軍作戰的「海外作戰部隊縱隊」和「海外工兵連縱隊」等，25日都加入閱兵行列。

北韓25日舉行紀念勞動黨第9次代表大會閱兵儀式。（法新社）

《韓聯社》指出，北韓官媒報導並未提及「洲際彈道飛彈縱隊」、「高超音速中長程戰略飛彈縱隊」等武裝力量，推測去年10月勞動黨建黨80週年閱兵中展示的核心戰略武器可能缺席本次閱兵。

北韓25日舉行紀念勞動黨第9次代表大會閱兵儀式。（法新社）

與此同時，《路透》引述北韓官媒發布的照片報導，金正恩之女金主愛25日晚間也出席了閱兵儀式，外界正揣測她可能被培養為北韓的潛在接班人。

官媒發布的照片顯示，金主愛站在金正恩身旁，與多名高階軍事將領一同為閱兵鼓掌，兩人皆身穿黑色皮衣；另張照片則顯示，金主愛與金正恩及軍方高層一同觀看戰機低空掠過閱兵台。

官媒並未說明金主愛在閱兵儀式中的角色。然而，南韓國家情報院本月稍早向國會議員證實，有跡象顯示，金主愛已能夠對政策內容提供意見，反映她「正處於被內部指定為接班人的階段」。

金主愛近3年來曝光度日益提高。2022年底她首次公開露面，陪同金正恩出席洲際彈道飛彈發射活動，當時官媒形容她是金正恩的「心愛」女兒。北韓從未證實金主愛的年齡，但外界普遍認為她出生於2010年代初期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法