美烏會談展開前基輔遭俄空襲 其他地區也遭襲擊！

美國和烏克蘭預定今（26）日在瑞士日內瓦舉行會談，但俄羅斯在此之前向烏克蘭首都基輔發動空襲。圖為烏軍擊落1架俄羅斯無人機。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和烏克蘭預定今（26）日在瑞士日內瓦舉行會談，旨在結束長達4年的俄烏衝突，但俄羅斯在此之前向烏克蘭首都基輔發動空襲。

根據《法新社》報導，美烏此次會談將匯聚烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）以及美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）。預計3月初還將舉行1場包括俄羅斯在內的三方會談。

俄羅斯媒體表示，克里姆林宮經濟事務特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）也計劃前往日內瓦。消息人士說，德米特里耶夫打算於26日抵達日內瓦，與美國就經濟問題展開談判。

值得注意的是，在美烏會談正式開始前，烏克蘭於黎明前遭俄羅斯攻擊。《法新社》記者在烏克蘭當局發出來襲目標警告後不久，聽到基輔市中心傳來數聲爆炸。

烏克蘭空軍報告稱，有高速物體朝基輔飛來。基輔軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）指出，俄羅斯使用無人機和彈道飛彈轟炸基輔。

烏克蘭除了首都外的其他地方也遭到攻擊，哈爾科夫、扎波羅熱和第聶伯羅彼得羅夫斯克等地區都發生襲擊事件。據烏克蘭官員報告，光是哈爾科夫就有7人受傷。

《法新社》補充，烏克蘭近幾個月來都遭受來自俄羅斯的夜間襲擊。俄羅斯會在嚴寒的冬季下使用飛彈和無人機襲擊烏克蘭城市。

