海軍海拋垃圾撿不完 馬公杭灣海域再現職名章131艦隊建制全都露

澎湖海域再度發現海軍海拋垃圾，不只是官銜章，連個人私章也出現。（翻攝脆）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公杭灣海岸線，日前發現駐地在基隆港的海軍131艦隊「金江軍艦」、「高江軍艦」海拋垃圾，海軍艦隊司令部宣稱已與地方政府環保局合作，並派員清理完畢，但昨日又傳出民眾發現大量海軍垃圾，除了前面2艘軍艦外，還增加新的「湘江軍艦」，顯示海軍海拋垃圾不是單一事件，此次不僅官銜章外，還有個人私章，國防安全機密也一覽無遺。

署名e8I5f22021的網友在脆上發表，昨日有朋友去海邊撿螺，又撿到了海軍的東西，有幾樣放在沙灘，有一些還在原處！有數顆疑似電池的東西，這次除了有職名章，連私章都出現了，包括湘江艦副艦長、高江艦輔導長職名章等。建議海軍可能要派多一點人去，整個海岸線掃蕩過一次！

這名網友還開玩笑表示，要不要發表一下不自殺聲明！並強調今天不是自己撿的喔！同時對海軍的弟兄真的很抱歉！疑似與上次發現者，發表在臉書《澎湖交通觀察日誌》粉專同一人，但發現的垃圾量之大，印證外界說海拋垃圾是海軍陋習說法。

曾經在海軍服役的網友表示，這是海軍日常陋習，只要軍艦一開出港，垃圾就是往海裡丟，因此不是例外。但「金江軍艦」、「高江軍艦」、「湘江軍艦」的官銜章相繼出現，直接讓軍艦重要幹部曝光及軍艦分布，有危害國防安全之虞，軍方垃圾任意拋海，不僅破壞海洋生態，更顯露軍紀問題，並危害國防安全，海軍應徹底改變此一陋習。

官銜章隨意丟棄，直接將海軍重要幹部曝光。（翻攝脆）

