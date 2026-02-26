美伊戰雲密布恐現彈藥荒 余宗基：台美軍購簽約逾期恐價格暴增

國策院今（26）日舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，右起國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑、亞太和平研究基金會執行長董立文、國策研究院副院長郭育仁、台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城及特別來賓前美國國防部官員胡振東。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國與伊朗明天將在日內瓦展開核子爭端談判，戰雲密布。前國防大學政戰學院院長余宗基今（26日）提醒，若台灣錯失3月15日與美方的軍售發價書簽約期限，將面臨武器價格暴增與備戰空窗期：他並以俄烏戰爭為例，指出烏克蘭在第一時間讓俄羅斯認為不堪一擊，軟弱反而加速戰爭發生。

國策研究院今天舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會。針對在野黨屢次阻擋國防特別條例並擬自提草案版本，余宗基指出，台灣武器建案需經歷嚴謹的5年兵力規劃，且軍售發價書簽約期限為3月15日，若未能如期簽約，不僅整個流程必須重來，在全球爭取彈藥的狀況下，延宕將導致採購價格暴增；且美國中情局評估的2027年時間門檻，中共屆時恐具備攻打台灣的條件，因此當前是我國強化武裝的關鍵機遇期。

余宗基說，若俄羅斯總統普廷早知烏克蘭是難以吞嚥的硬骨頭，絕對不會進犯；俄烏戰爭已引發台灣周邊國家連鎖反應，例如日本今年國防預算逼近580億美金，提前落實佔GDP百分之2的目標；菲律賓的國防預算更大幅成長近百分之50。反觀面臨中國最大軍事威脅的台灣，國防投資顯然還有相當大的空間，呼籲朝野政黨不應有色彩之分，應如實反映支持國防的主流民意。

余宗基並提到，國防與經濟並非互斥，1.25兆中有四千億為國內製造，可創造九萬個工作機會。以F-16V升級案為例，台灣投資6億美金研發，未來2、30年可望收取超過兩千億台幣的技術權利金，甚至帶動M60A3戰車升級的全球商機，「投資國防對經濟絕對不是純粹的只是消耗性支出，事實上對經濟發展也有很好的助力。」

國民黨斷送與美國關係 唯一朋友只剩中共

此外，前美國國防部官員胡振東質疑，國防預算是台美雙方基於長時間情報評估與未來威脅所制定的嚴謹程序，若僅因全球供應鏈導致的短期交付延宕，就要求刪減未來應對威脅的預算，邏輯完全不合理。而國民黨杯葛國家的國防安全，已在美國國會形成極度負面的觀感，「有些國民黨員過了橋就把橋燒掉，破壞與美國的關係，這樣他們唯一的選擇和剩下的朋友就是共產黨。」

飛彈威脅逼近 建立台灣之盾刻不容緩

有感於台海飛彈危機屆滿30年，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲感慨，台灣社會至今仍籠罩在戰爭陰影下，當前中共戰備警巡的船艦常態性在台灣周邊24海里活動，發射巡弋飛彈抵達台灣關鍵軍事設施僅需短短3分鐘，因此建構整合性的防空系統「台灣之盾」刻不容緩。他呼籲，國會應理性看待國防需求，支持海疆第一線操演老舊艦艇的國軍官兵更新裝備。

