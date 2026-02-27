中國對台軍事威脅加劇 黃文啟中將：打造臺灣之盾、加速擊殺鏈

國防部戰規司長黃文啟中將昨天指出，中共軍事威脅程度加劇，國軍必須立即依作戰需求，調整作戰計畫。國軍軍備將持續朝向「打造臺灣之盾」、「加速擊殺鏈」、「打造非紅供應鏈」等三大特色，建立厚實的軍備能量。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中共從未放棄武力犯臺，並持續擴張軍備，對台軍事威脅程度加劇，國防部戰規司長黃文啟中將昨天指出，武器裝備籌獲不易，如今中共軍事威脅程度加劇，國軍必須立即依作戰需求，調整作戰計畫，並投資所需武器裝備與投入訓練，以應對當前局勢。

他表示，國軍軍備將持續朝向「打造臺灣之盾」、「加速擊殺鏈」、「打造非紅供應鏈」等三大特色，建立厚實的軍備能量。唯有籌獲新式的武器裝備，才能讓新一代的國軍，持續捍衛我國的自由生活及得來不易的民主憲政成果。

退輔會與國防部昨天共同舉辦「民國115年愛國教育北區座談」，會中除說明各項照護措施執行成效與擘劃願景；並強調現役國軍官兵在第一線堅守崗位，需要前輩袍澤們共同支持國防軍備建構，使國軍能順利籌獲先進武器。透過為時八年、總規模1.25兆元的預算投入，將能大幅提升不對稱戰力，強化整體防衛韌性，確保國家安全。

國防部長顧立雄致詞時強調，面對中共頻繁以灰色地帶襲擾、針對性軍演及認知作戰等手段，威脅國家安全，官兵弟兄姐妹承接守護重擔，國家更有義務提供先進、有勝算的裝備，使其能專心戰備，無後顧之憂。

昨日的座談由退輔會主委嚴德發與國防部長顧立雄共同主持，國防安全研究院霍守業董事長、戰略顧問林鎮夷一級上將、參謀總長梅家樹上將等貴賓均出席；另有中央軍事院校校友總會、退伍軍人協會、八二三戰役戰友總會等37個退伍軍人社團，以及臺北市、新北市41個地區性後備輔導中心等單位代表出席。會中首由臺北市榮服處處長黃信仁報告輔導會「服務照顧工作概況」，國防部戰略規劃司司長黃文啓中將則進行「守護國家-國軍持續前行」專案簡報，說明相關預算編列、執行情形。

顧立雄致詞時強調，正因前輩們昔日的守護，國家才有今日的繁榮安定；然而「時代在變，敵情威脅也在變」，面對中共頻繁以灰色地帶襲擾、針對性軍演及認知作戰等手段，威脅國家安全，官兵弟兄姐妹承接守護重擔，國家更有義務提供先進、有勝算的裝備，使其能專心戰備，無後顧之憂。

他說，「唯有實力才能帶來和平」，行政院日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，誠摯盼望獲得前輩們的支持。國防部亦將持續提升官兵福利待遇，依據勤務專業與任務繁重程度，全面檢視並修訂各項加給，透過合理的待遇調整，實質照顧每一位官兵，使其能全心為國奉獻。

顧立雄承諾，國防部一定會以最嚴謹、透明的態度，審慎規劃每一分預算，絕不會浪費公帑，會把每一塊錢，都精準地轉化成保家衛國的力量，讓國軍部隊更有戰力，讓中華民國的安全更有保障。

國防部參謀總長梅家樹上將為專案簡報引言，強調國軍將承接榮耀傳統，以「新思維」創造「新戰力」。

專案簡報前，由參謀總長梅家樹上將引言。梅總長表示，在座前輩最關心的不外乎「國軍能否配置先進武器」、「平時是否落實實戰化訓練」以及「官兵的福利待遇」，這都是國軍努力的目標。面對國防改革關鍵期，國軍除堅定執行「防衛固守、重層嚇阻」戰略；更致力提升訓練的質與量，積極籌獲現代化裝備，確保官兵具備戰場優勢。國軍將承接榮耀傳統，以「新思維」創造「新戰力」，在完善照顧官兵的基礎上，矢志堅守國軍使命與價值。

戰規司黃文啟司長在簡報時說明，中共從未放棄武力犯臺，並持續擴張軍備。面對其灰色地帶襲擾、針對性軍演等頻次與強度增加，國軍應該持恆強化所需戰力；「籌獲武器裝備所需預算，均經過嚴謹建案評估及精密計算」，

黃司長坦言，武器裝備籌獲不易，如今中共軍事威脅程度加劇，國軍必須立即依作戰需求，調整作戰計畫，並投資所需武器裝備與投入訓練，以應對當前局勢。國軍軍備將持續朝向「打造臺灣之盾」、「加速擊殺鏈」、「打造非紅供應鏈」等三大特色，建立厚實的軍備能量。唯有籌獲新式的武器裝備，才能讓新一代的國軍，持續捍衛我國的自由生活及得來不易的民主憲政成果。

