中國出動15機艦擾台 6架次軍機逾越中線

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰帶襲擾，國防部今天（27日）公布，自昨（26）日上午6時至今上午6時止，合計偵獲中共軍機8架次、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有6架次軍機逾越台海中線，進入台灣中部及西南空域。

據國防部公布活動示意圖，昨天共機活動時間介於上午7時至中午12時45分之間，共出動輔戰機及無人機計3架次，其中1架次逾越海峽中線。

另在上午9時30分至中午12時45分之間，偵獲主戰機5架次在西南空域活動。除了軍機活動，國防部指出，國軍於昨天上午8時40分及上午9時，偵獲中共空飄氣球2顆，逾越海峽中線地點分別為基隆西北72浬及67浬，高度為1萬4000呎及1萬9000呎，兩顆氣球分別於上午9時30分及上午11時消失。

在海上動態方面，合計偵獲中共海軍6艘艦艇及1艘公務船，持續於台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

