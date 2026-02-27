F-47戰機進展順利 有望2028年首飛

普惠公司在 XA103 自適應循環發動機影片中，釋出這架疑似美軍次世代戰機 F-47 的概念渲染圖，其「048」編號與無尾翼設計引發外界熱烈揣測。（圖取自普惠官方影片）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國普惠公司近日發布次世代空優戰機「新型發動機」的宣傳片，其片尾出現的無尾翼戰機疑似就是F-47而引發關注。近日美國空軍官員並表示，F-47進展順利，仍按計畫在2028年進行首飛。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，美國空軍表示，F-47的作戰半徑將超過1000海里，飛行速度可超過2馬赫，使F-47的作戰半徑幾乎是F-22的兩倍。美國空軍計劃採購超過185架F-47，與現役F-22機隊規模搭配，甚至有可能超過這個數字。

報導指出，與其他飛機項目相比，美國空軍和波音公司正加快F-47戰鬥機的研發進度，但波音公司並非從零開始。雖然2025年3月才授予波音公司F-47的合約，但其概念已發展許久，五角大廈早在2010年代就啟動次世代空優戰機的項目，並進行X型原型機的試飛。

目前，波音公司正開始生產首架F-47的機體。與此同時，普惠公司正與奇異公司競爭F-47戰機的發動機訂單，普惠近日釋出「次世代自適應推進系統」（NGAP）XA103發動機宣傳片展現了動力的顯著突破。

綜合相關報導，傳統戰機往往只能在追求速度或節省燃油間妥協，但新型發動機具備雙模切換功能，這等於讓戰機在空中自由切換「賽車引擎」與「長途省油引擎」。透過改變氣流旁通比，戰機在激烈纏鬥時能榨出極致推力，巡航時則切換至高效率節能狀態。

