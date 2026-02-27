F-15適應新時代戰場 波音:將轉型為多用途戰機

波音公司24日表示，F-15EX在維持空優能力的同時，將轉型為具高度酬載與現代化彈性的多用途作戰平台。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應F-15戰機的老化，美國空軍對其進行升級為F-15EX，預計在服役數十年。不過有鑒於戰場科技形式發展變化快速，波音公司24日表示，F-15EX在維持空優能力的同時，將轉型為具高度酬載與現代化彈性的多用途作戰平台。

軍聞網站「Defence Blog」報導，波音指出，美國空軍將持續部署F-15EX，以滿足在不等待全新戰機計畫下，快速補強空軍制空戰力。新型機提高了有效酬載量、更遠的航程及現代化提升，整合更新型航電、數位飛控與開放式任務系統架構，不僅能與第5旱地6代戰機協同作戰，還能擴充空對空武器選項與射程。

報導指出，F-15EX配備現代化航電、感測器整合系統、新型電戰裝備，以及波音所稱整合於戰機上的「全球最強雷達」。此外，F-15EX採用開放式架構設計，使新武器與軟體能快速整合，縮短升級時程。其機體壽命預計達20000小時，有助於分攤現代化成本並維持長期戰備能力。

F-15EX戰機酬載能力約為13.3噸，在空優任務中最多可掛載12枚AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。在對地打擊任務中，則能攜帶多種精準導引炸彈、巡弋飛彈等武器，使其能扮演「炸彈卡車」的角色，與匿蹤平台在複雜作戰中相輔相成。

