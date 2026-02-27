M1A2T戰車「鋼鐵之花」亮相 中尉排長劉瀞堯是ROTC出身

接受新式戰車完整訓練丶目前擔任陸軍269旅戰車連中尉排長的劉瀞堯，著便服時外型柔美可人丶換上軍服則是一整個戰車排的剛強排長，「鋼鐵之花」可說是名符其實。（圖：陸軍司令部提供，本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國對美採購108輛M1A2T戰車陸續交運，最後一批28輛戰車將在3月啟運，預計4月運抵台灣，隨著M1A2T戰車密集換裝訓練及成軍，有多位優秀的女性軍官加入M1A2T戰車部隊行列，其中，接受新式戰車完整訓練丶目前擔任陸軍269旅戰車連中尉排長的劉瀞堯，著便服時外型柔美可人丶換上軍服則是一整個戰車排的剛強排長，「鋼鐵之花」可說是名符其實。

軍方人士今天指出，劉瀞堯一家都是軍人，爸爸還在役，媽媽是後備士官長退伍、弟弟則是飛官。劉瀞堯本人是陸軍官校ROTC 112年班（ROTC 是「大學儲備軍官訓練團」（Reserve Officers' Training Corps）的縮寫，為源自美國的軍官培訓制度），實踐大學外文系畢業，目前擔任陸軍269旅戰車連中尉排長職務。

戰車裝甲部隊過去長期被視為陸軍服役環境最困難的部隊，因為基層軍士官兵都要擠在一輛空間狹窄的戰車裡頭，過去極少有女性官兵在戰車部隊，但隨著新式裝備的陸續撥交，女性官兵展現巾幗不讓鬚眉的強悍個性，逐漸打破僵化的印象。

除了劉瀞堯中尉排長之外，先前在M1戰車成軍及射擊訓練中，曝光的女性軍官還有裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉丶584旅聯兵三營戰車連中尉排長邱郁晴。

赴美受訓的M1A2T駕駛手、裝訓部戰車營第二連長鄭宇君上尉。（資料照，記者田裕華攝）

鄭宇君在去年7月的M1戰車射擊操演後受訪說，能參加M1A2T的換裝訓練，心情很激動也很自豪。這不只是換了新車，是整個部隊作戰能力的大躍進，連上能參與其中，是一份光榮，也是責任。她強調，進入射擊階段，更體會「一車一命，一車一心」的道理，戰車要打得準、動得快、活下來，需要車長、射手、裝填手、駕駛的高度協調，才得以完成。未來會持續帶領單位精進技術，培養正確戰場觀念，真正扛起守護國土的責任。

裝甲第五八四旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，圖為戰車連中尉排長邱郁晴。（資料照，記者方賓照攝）

邱郁晴在去年11月的M1戰車成軍典禮上表示，她是女性排長，更能發揮其特質帶領部隊，排組官兵的信任及配合下，順利完成為期近十個月的接裝訓練；她說，受訓過程中，印象最深刻是她在指揮排組實施實車操演，在閉艙駕駛的視角受限的情況下，適應地形的關鍵是她作為車長的指揮與引導，以及和駕駛雙方的信任，最終才能順利完成任務。

