海軍敦睦遠航支隊本週啟程 112天航程傳將進行「大敦睦」任務

「115年度敦睦遠航訓練支隊」3艘軍艦已在本週啟程出發，預計航行航行天數達到112天，要到6月上旬才會返回國門。圖為油彈補給艦磐石艦停靠南沙太平島。（擷取自軍事新聞通訊社X平台）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍每年都會派軍艦丶油彈補給艦組成「敦睦遠航訓練支隊」，赴友邦進行敦睦訪問，曾多次與友軍軍艦在海上「不期而遇」，並進行聯合操演訓練。軍政人士今天指出，「115年度敦睦遠航訓練支隊」3艘軍艦已在本週啟程出發，預計航行航行天數達到112天，要到6月上旬才會返回國門。

海軍年度的「敦睦遠航訓練」任務，依航程遠近及規劃訪問的友邦，分為「大敦睦」與「小敦睦」兩種，「小敦睦」一般是到南太平洋友邦訪問，行前也會先有環島各大港的航訓及開放參觀活動，「大敦睦」則是會到中南美洲友邦訪問，由於航程遠較遠丶訪問計畫變數多，不一定會先有環島航訓及各大港口的開放參觀活動等等安排。

請繼續往下閱讀...

「114年度敦睦遠航訓練支隊」的磐石軍艦為武昌與鄭和軍艦進行併航整補作業。（圖：軍聞社）

至於此次航行天數高達112天，同時也已在本週低調啟航，啟航前也未規劃環島航訓等，是否代表此次敦睦為「大敦睦」任務，敦睦訪問國家為中南美友邦？軍政人士則不予置評。

據了解，115年敦睦遠航訓練支隊，是由磐石號油彈補給艦（AOE-532）、成功級岳飛號巡防艦（PFG-1106）、康定級迪化號巡防艦（PFG-1206）組成，3艘軍艦官兵加上官校畢業學生丶陸戰隊莒拳隊及樂儀隊官兵，總計將達到840人之多，航行天數預定為112天，比114年度的106天還要多出6天。

114年敦睦遠航訓練支隊在去年先後訪問南太友邦吐瓦魯丶馬紹爾群島及帛琉，在從帛琉返抵國門的這段航程，不僅前往太平島停泊與登島，據傳還在該國附近海域，比照近年模式，施行攸關跨國海軍的「模擬訓練」，盛傳包括跨國軍艦的海上整補丶艦載直升機相互落艦訓練等等，但相關單位對此都未公開證實與評論。



敦睦遠航訓練支隊執行任務時，海上整補平均每三至五日實施一次。（圖：軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法