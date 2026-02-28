美預算獲批採購全新LC-130J「滑雪鳥」 穿鞋子更堅固

圖為紐約空軍國民警衛隊第109空運聯隊的LC-130H。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍國民警衛隊的LC-130H運輸機因其帶有雪橇起落架而聞名，並經常於極圈地區行動。然而，隨著機齡持續老化，已面臨維修成本高昂、可靠性下降、零附件停產等問題，目前僅有約5架LC-130H可正常執勤；對此，美國國會已批准1筆1.94億美元（約新臺幣60.5億元）預算，讓美空軍國民兵採購全新LC-130J「滑雪鳥」極地運輸機。

《星條旗報》報導，五角大廈2026財年國防預算項目，預計採購1架全新C-130J並加裝極地操作設備，改裝為LC-130J；其中1.65億美元用於購置新機體、2900萬美元用於改裝作業。製造商洛克希德馬丁公司預計在3年內交付全新C-130J機體，並進行為期1年的改裝與測試作業，隨後交付美空軍國民兵服役。

報導指出，紐約州空軍國民兵第109空運聯隊，是美軍目前唯一裝備「滑雪鳥」的部隊，該單位主要操作以C-130H改裝的LC-130H，最大特點在於使用附帶雪橇的起落架，強化雪地起降能力。

未來全新改裝的LC-130J將延續這項特點，並強化起落架結構、確保雪地起降安全性；另將運用新一代數位化航電與自動化系統、大動力發動機與空中受油能力，以節省2名機組人力，並發揚更優異的燃油效率與航程，大幅提升任務效能與彈性。

綜合相關報導，由於LC-130H「滑雪鳥」的滑橇設計，影響其在空氣動力學層面的表現，比通用版本C-130H運輸機的燃料消耗量多出了25％。

第109空運聯隊聯隊長斯洛塞克上校表示，現役「滑雪鳥」逐漸老化，部分機體已服役逾50年，導致支援南北極科學等任務時，操作負擔與後勤需求日漸加重，加上美空軍逐步將舊型C-130H替換為C-130J，可能面臨消失性商源問題，凸顯換裝新機重要性。

