臭鼬工廠也出「小米」計畫 研AI控制戰機自動躲飛彈

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁集團旗下「臭鼬工廠」（Skunk Works）近日在科羅拉多州奧羅拉舉行的空軍與太空軍協會研討會中表示，一架實驗飛機成功在AI輔助下閃避模擬來襲飛彈，這是「臭鼬工廠」最新「小米」計畫（Have Remy）的測試成果。

軍聞網站「Defense One」報導，洛馬表示，「小米」計畫是由臭鼬工廠與美空軍試飛員學校（TPS）合作，利用大型模擬引擎對AI進行數十億次虛擬任務訓練。去年底則在加州愛德華基地，使用X-62A「可變飛行模擬試驗機」（VISTA）執行實機測試，成功驗證優異自主效能，系統能在無需飛行員介入操作下，於飛行包絡線極限內自主執行規避動作；這也是洛馬研發的AI首次直接控制X-62A。

報導指出，「小米」計畫名稱以迪士尼動畫電影《料理鼠王》中，躲在廚師帽中利用肢體動作協助主角烹飪的老鼠「小米」命名，象徵AI與飛官間的密切協作關係。臭鼬工廠副總裁桑傑士指出，計畫成果不僅展示未來AI對飛官的輔助能力，也展示全自主無人機如何執行迴避機動。

桑傑士說：「身為人類，我們必須讓每個人都能適應與AI並肩作戰。」期望透過與飛官合作開發，消除有關AI可靠性的疑慮、增進信任，持續推動人機協作概念朝實戰化邁進。

報導指出，X-62A為F-16D的改裝型號，用於自動化與人工智慧測試。2024年，時任空軍部長肯德爾曾搭乘由Shield AI軟體操控的X-62A，進行模擬空戰測試。

