（影片）烏民間公司自研彈道飛彈進行試射 射程達200公里

圖為烏克蘭「火力點」（Fire Point）公司的秘密工廠內，工作人員正在組裝烏克蘭國產「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕曾受外媒探訪如何在俄羅斯砲火下秘密生產飛彈的民間公司「火力點」（Fire Point）公司，繼推出最成功長程飛彈「紅鶴」後，近日再度展開彈道飛彈FP-7的試射工作。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「火力點」27日公布新型FP-7彈道飛彈實彈測試畫面，FP-7為地面發射構型的中程打擊系統，射程可達200公里，最高速度每秒1500公尺，彈著圓周誤差概率為14公尺，彈頭重量最高達150公斤，影片顯示飛彈自機動式地面發射器升空，具備地面部署能力。

請繼續往下閱讀...

Fire Point過去因FP-1長程打擊無人機及FP-5「火鶴」巡弋飛彈研發而受到關注。公司表示，FP-7採模組化設計，除中程打擊任務外，未來亦可能整合至其他用途，包括潛在防空系統應用，其設計在結構與運作上與俄製S-300、S-400攔截飛彈具有相似性。

報導分析，此次公開測試畫面，象徵FP-7計畫由原型開發轉入驗證與改良階段，也展現烏克蘭國防工業持續強化本土精準打擊能力的進展。中程彈道飛彈系統具備快速反應與高飛行速度特性，在縮短敵方預警時間的同時，增加攔截難度，適用於時效性打擊任務。

另外，「火力點」去年曾在波蘭國防展上推出「FP-7」及「FP-9」彈道飛彈，其中FP-9型彈道飛彈射程來到較遠的855公里，速度上看每秒2200公尺、飛行高度70公里，搭載800公斤重的戰鬥部圓周誤差率約20公尺，可鎖定敵軍後方的縱深目標進行打擊。

當時該公司還展示另款名為「FP-2」的中型攻擊無人機，根據官方規格，該機為「FP-1」型機的後繼版本，整體設計高度相似，但新機大幅下修航程，從1400公里降為200公里，但炸藥的攜行量小幅增加至105公斤，在作戰半徑與打擊威力上出現消長。報導補充，該機現已投入前線，能針對俄軍既有固定目標（stationery target）發動打擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法