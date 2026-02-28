北約建立蟲族奴隸大軍 在昆蟲上裝感測器當偵查兵可微電流操縱

圖為德國新創公司SWARM Biotactics的「可編程半機械昆蟲群」。（圖取自SWARM Biotactics）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國國防新創公司SWARM Biotactics宣稱，已向包括德國聯邦國防軍在內的北約客戶交貨並部署「可編程的半機械昆蟲群」，用於城市與地下空間的近距離偵察，為建築物、隧道與瓦礫堆等高風險環境提供低訊徵地滲透選項。

軍聞網站「Army Recognition」報導指出，該公司透過在活體昆蟲上整合神經刺激裝置、感測器與安全通訊模組，使昆蟲能在電刺激控制下改變方向與速度，並以群體形式執行任務。執行長Wilhelm表示，相關系統已在歐洲與美國完成場測，並向付費北約客戶部署。

報導指出，該公司選擇在蟑螂身上安裝微型「背包」，並透過微型攝影機收集即時數據，再利用微生物電流遠端刺激操控其移動方向，包括定位敵方位置。Wilhelm強調，這些平台為配備神經刺激、感測器和安全通訊模組的活體昆蟲，可以單獨操控，也可以在集群中自主運作；對操作人員而言，關鍵在於其目標任務並非廣域情報、監視與偵察（ISR），而是在雜亂無章、GPS訊號受限的微地形中進行「最後50公尺」偵察，而傳統的小型無人機系統會受到螺旋槳氣流的限制、導航誤差或被立即發現。

SWARM執行長Wilhelm25日強調，該能力在一年前尚不存在，短短12個月內已從概念推進至實地部署階段；公司目前團隊已擴編至超過40名工程師與科學家，分布於德國與美國，並吸引約1300萬歐元（約新台幣4.8億）投資資金，用於技術開發與產能擴展。SWARM並表示，其系統已在歐洲與美國作戰環境完成場域驗證。

Wilhelm亦宣稱：「西方世界沒有其他公司在建構這樣的技術。」他並警告，競爭國家正加大對生物機器軍事應用的投資。

軍聞網站「Defence Blog」報導，SWARM強調，其規模擴充依賴生物繁殖而非傳統製造產線，稱這並非打造更好的無人機，而是一種「透過生物而非工程複雜性累積能力」的不同技術擴展模式。外界認為，這意味著相關系統正從實驗性研究階段，邁向場域驗證與初步作戰應用。

SWARM指出，系統採模組化設計，未來可整合不同酬載，包括聲學與化學感測裝置。其完整架構涵蓋神經介面設計、群體自主軟體與任務控制工具，使單位可在實地操作，而非僅限實驗室測試。

報導認為，此類生物混合系統仍面臨控制穩定性、電子戰干擾與倫理審查等挑戰。不過，若能透過「繁殖而非工廠」擴充規模，將可能改變成本與補充模式。短期內，該技術被視為微型無人機的補充工具，用於填補城市作戰中最後關鍵空間的偵察需求。

