苦盡甘來！ 我國獨資投入F-16V戰機研發 回饋金已逾7000萬美元

F16V戰機（如圖，取自美商洛克希德馬丁公司網站）研發經費是由台灣全額負擔，其他國家若要採購此型戰機，需支付一定比例的研發回饋金給台灣。

〔記者羅添斌／台北報導〕我國投入高額經費參與F-16V戰機的研發，後因各國退出研發，導致形成我國獨資參與的局面，但隨著F-16V戰機行情看俏，各國陸續採購F-16V新機或是將老舊F-16性能提為V構型水準，依合約規定都要付一定比例的研發回饋金給我國，據軍政人士今天透露，至去年底為止，我國獲得的研發回饋金數額已逾7000萬美元（約合台幣21億9730萬元），均依規定繳交國庫。

軍政人士並表示，今年起的未來五年，應是研發回饋金入帳的高峰，預估總額將會達到數億美元的額度，這代表著當年在國際普遍追隨研製第5代戰機，不看好歸屬在4.5代的F-16V戰機的情況下，政府咬牙決定投資F-16V戰機研發，已是苦盡甘來丶開花結果。

F-16戰機自1970年代末服役以來，累計生產近5000架，目前全球仍有約30個國家丶3000架左右的各式F-16戰機在服役。此機種由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產，是全球使用最廣泛的第4代及4.5代戰機。

空軍第五聯隊F-16V戰機，是已經完成性能提升為V等級的F-16 BLK20戰機。（資料照，記者游太郎攝）

F-16V戰機的關鍵技術，是將老舊F-16戰機性能提升，核心在於AN/APG-83 AESA雷達、先進航電系統、以及自動防撞地系統（Auto GCAS）。我國主要參與的性能提升研發項目為AN/APG-83 AESA雷達、先進航電系統等兩大系統，初期表態參與的國家，除了台灣之外，還有美國空軍及埃及，但後來美方及埃及陸續退出，僅剩我國獨自參與，但合約載明日後若有其他國家要採購F-16V等級戰機，或是將原有的老舊F-16性能提升為V等級時，就得依項目廿付一定比例的回饋金給我國。

軍政人士指出，由於美國研製生產的第5代戰機經費太過龐大，各國難以負擔，配備與第5代戰機丶F-35雷達同等級AN/APG-83 AESA雷達的F-16V戰機，因此重新得到各國的青睞，紛紛加入下訂單的行列，我國是在2019年底獲得第一筆回饋金。

曾任此案專案經理的前美國國防部官員胡振東曾表示，在他任內已知的就有約6000萬美元研發回饋金支付給台灣，軍政人士今天則說，各國陸續支付研發回饋金給台灣，至去年年底為止，合計已經超過7000萬美元（約合台幣21億9730萬元），軍方均依規定繳交國庫。

相關新聞：F-16V新機採購與升級總數約達450架 台灣樂收研發回饋金

