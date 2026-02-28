F-16V新機採購與升級總數約達450架 台灣樂收研發回饋金

我國空軍首架雙座型F-16V Block 70戰機，去年3月在美洛馬格林維爾廠區正式亮相。（X帳號 @RepTimmons）

〔記者羅添斌／台北報導〕F-16V等級戰機是由我國投資進行研發，各國要採購F-16V新機是將舊機性能提升至F-16V等級，依合約規定都要付給台灣一定比例的研發回饋金，根據最新統計，各國簽約採購的新機訂單及現役戰機升級案總數已約達450架大關，顯示F-16V這款長青戰機在換裝性能先進的AESA雷達後，已成功轉型為具備 4.5 代作戰能力的現代空中主力。

在新機採購部分，目前全球共有6個國家正式簽署採購 F-16 Block 70/72 新造戰機，總訂單數約144架。包括台灣採購 66架新機，目前正處於密集測試與移交階段，預計全數交機將持續至 2027 年。歐洲的巴林採購16架丶斯洛伐克14架丶保加利亞要採購16架，並分兩階段交機。而摩洛哥與約旦分別訂購 24 架與 8 架。

此外，隨著菲律賓（20架）與秘魯（12架）的潛在採購案進入最終談判階段，F-16V 的全球服役版圖預計將在未來兩年內持續擴張。

圖為斯洛伐克空軍的單座型F-16V Block 70戰機，機號1001。（洛克希德．馬丁官網）

另在各國的現役F-16戰機性能提升至V等級上，透過換裝 AN/APG-83 AESA 雷達將舊有 Block 50/52 機型提升至 F-16V 水準的升級需求更為龐大，累計訂單已超過271架，預估未來還會有更多的需求。包括：

台灣：「鳳展專案」已於 2023 年底率先完成 139 架舊機升級，成為全球首個擁有百架以上 F-16V 等級戰力的地區。

波蘭： 波蘭於 2025 年 8 月正式斥資 38 億美元，啟動其現役 48 架 F-16 的升級工程。 希臘： 希臘總數 84 架的升級計畫進展迅速，截至 2025 年 10 月已有半數（42 架）交付空軍使用。

