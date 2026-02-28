不再只當盾！日美「利刃」演習首度納入反擊程序

海上自衛隊神盾艦「鳥海號」將搭載美製戰斧巡弋飛彈。（日本海上自衛隊官方X帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕日、美兩國近期完成代號「利刃」（Keen Edge）的大規模圖上演習。根據日媒披露，本次演習與以往最大的不同，在於首度實質確認了攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」作業程序。

根據《讀賣新聞》報導，過去日本自衛隊受限於法規範圍，多扮演防禦角色。但在本次演習中，新成立的「統合作戰司令部」首度參戰，與美軍針對南西諸島（琉球群島）有事狀態進行想定。演習重點在於：當日本遭受攻擊並進入「武力攻擊事態」後，如何利用美軍強大的情報網鎖定目標，並由自衛隊發射長程飛彈進行「源頭打擊」。

這場演習也被視為實戰前的最後校準。日本政府已拍板，今年三月底前將於熊本陸自基地部署射程破千公里的「12式陸基反艦飛彈」改良型；海上自衛隊神盾艦「鳥海號」亦將搭載美製戰斧巡弋飛彈。

日美兩國在圖上演習「利刃」中確認攻擊敵方飛彈基地的程序，是為了提高反擊能力的實效性，進而增強抑止力。在3月正式部署反擊飛彈前，旨在從指揮系統等軟體層面提升運用能力。這據信是該演習首次確認此類程序。自衛隊過去並未保有反擊能力，雖然硬體方面的飛彈部署計畫正在推進，但若僅僅持有，在戰時將無法有效運用。因此，其意圖在於與具備豐富運用經驗的美軍共同確認程序，藉此累積經驗。

報導指出，在日本周邊，中國、俄羅斯及北韓正加速開發能以變軌低空滑行、難以用雷達追蹤的極音速武器，日美提升應對與抑止力已成當務之急。駐日美軍司令部去年新設了專門與自衛隊統合作戰司令部對接的單位，未來將升格為具備戰鬥指揮權的「聯合司令部」。自衛隊與美軍方針一致，將穩步提升相互運用性。

