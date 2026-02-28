這不是AI！俄羅斯大範圍攻擊烏克蘭平民住宅 「彈如雨下」影片曝光

烏克蘭內政部前顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）昨日在X上轉發Libkos使用無人機錄下的影片。（取自Anton Gerashchenko X）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動仍持續進行中。長期隨烏克蘭第28機械化旅行動的自由攝影師Libkos昨（27）日公布俄羅斯使用「鋁熱劑」或類似的燃燒物質攻擊烏克蘭平民住宅的影片，不少網友乍看影片還以為是AI或是電影場景，得知真相後又氣憤又難過。

鋁熱劑是一種由金屬粉末與金屬氧化物組成的混合物，點燃後會產生強烈「鋁熱反應」，可產生2500°C甚至以上的高溫，足以熔化鋼鐵、混凝土，甚至使水瞬間汽化。鋁熱反應一旦開始，就不需要外界提供氧氣也能持續燃燒，因此極難被撲滅。如果落在人體皮膚上，會直接燒穿肌肉與骨骼。根據《特定常規武器公約》（CCW），嚴禁對平民目標或平民聚集區使用燃燒武器。

烏克蘭內政部前顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）昨日在X上轉發Libkos使用無人機錄下的影片，只見頓內茨克州（Donetsk）康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）疑似正在遭俄羅斯軍方使用鋁熱劑或類似的燃燒物質攻擊，他批評：「俄羅斯軍隊正在將一座烏克蘭城市從地圖上抹除。家園與無辜的生命皆遭到摧毀。」

影片中可見，天空中散佈著無數點狀的強烈火光，拖著細長的白色煙霧軌跡，如雨點般密集地由高空向下俯衝。這些被認為是鋁熱劑燃燒彈的物質，在下墜過程中持續劇烈燃燒，將灰暗的天空割裂開來。而下方正是一片人口稠密的住宅區，在攻擊下淪為斷垣殘壁、屋頂破損，焦黑的痕跡隨處可見。

貼文下方網友紛紛留言：「俄羅斯使用鋁熱劑對付平民，殘忍殺害無辜民眾，這種行為令人髮指」、「歐洲各地所有場所的螢幕上都應該播放這些圖片」。

