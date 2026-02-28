傳美延後對台軍售 揭仲：「台灣之盾」恐延宕

外媒報導，為避免美國總統川普4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已決定延後宣布一項價值130億美元的對台軍售案。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲憂心，「台灣之盾」執行進度可能會相當程度的延後。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，為避免美國總統川普4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已決定延後宣布一項價值130億美元的對台軍售案。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，倘若報導屬實，由於軍售案涉及增購愛國者三型、NASAMS與反無人機系統等，都是國軍建構「台灣之盾」的核心系統，加上川普在北京國是訪問結束後，不排除會繼續擱置這筆對台軍售，以免北京承諾的「大單」被推遲，使「台灣之盾」執行進度可能會相當程度的延後。

揭仲表示，在外媒報導中，提到美國國務院已在今年1月，將這筆軍售案預先送交跨黨派資深國會議員進行非正式審查，顯示川普政府原本的構想，應該是想在2月底前，再宣布新一輪的對台軍售，將台美雙方有共識的項目出清，並使其成為後續與北京磋商時的既成事實；而川普政府原本評估，在華府籌碼強大的情況下，北京可能對大幅延後、甚至取消川普的國是訪問感到投鼠忌器，只能尋求在川普訪問時，爭取能讓北京「有面子」的結果，使華府最後僅需做出一些「北京得面子、華府得裏子、台北雖顏面受損卻實質損害有限」的讓步。

揭仲認為，習近平在2月4日的「川習電」中，將美國對台軍售升高為現階段美中關係的焦點，甚至暗示與川普國是訪問能否成行掛勾，已引起華府部分人士的憂慮，所以才會在「川習電」後不久，馬上釋放華府將再批准新一輪對台軍售的消息，試圖盡快造成既成事實；然而美國最高法院2月20日「對等關稅無效」的裁定，又嚴重削弱了川普政府後續與北京談判的籌碼。

揭仲解釋，在最高法院的裁定，使川普政府失去可隨意引用緊急權力，針對任何項目、加徵不同關稅的法律工具後，使川普在即將到來的北京國是訪問中，談判地位被大幅削弱，且幾乎無法在三月底啟程前恢復，使華府對國是訪問遭北京推遲、取消，或無法從北京將「大單」帶回美國，提振11月期中選舉選情的風險，承受度也明顯下降。

揭仲擔心，若川普政府真的因為美國談判實力與籌碼被大幅削弱，決定在國是訪問前，暫緩對台軍售的行政程序；則基於同樣理由，使川普政府在國是訪問結束後，不排除會繼續擱置這筆軍售達一段時間，以免北京承諾川普政府的交易或「大單」，因為對台軍售遭北京取消，進一步衝擊共和黨期中選舉的選情。

揭仲說，由於愛國者三型防空系統與「國家先進地對空防空飛彈系統」等，有意採購的國家不少，包括若干北約國家與中東國家，使這筆對台軍售若遭華府擱置，趕不上原本美台之間所商定的批量生產時點，就會使我方取得這批武器的時間，又遭到更多的推遲；連帶使「台灣之盾」完成第一階段美製感測系統與美製防空系統整合的時間大幅延後，使國軍面對2035年時，共軍結合彈道飛彈、巡弋飛彈、遠程火箭與蜂群無人機之新型態「聯合火力打擊作戰」的防禦能力遭明顯削弱。

