以色列先發制人打擊伊朗 伊反擊手段預料複製十二日戰爭

圖為以國的「鐵穹」防禦系統去年12日戰爭在特拉維夫攔截來襲的伊朗飛彈。（美聯社社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊朗在經歷美伊打擊核設施、民眾上街抗議神權政府後，其政權穩定性已搖搖欲墜。伊朗首都德黑蘭今日發生多起爆炸，以色列國防部長稍早正式宣布，以色列已對伊朗境內發動「先發制人」的軍事打擊。雖然伊朗紙面數據上擁有眾多武器，但鑒於去年6月以伊12日戰爭及「午夜之槌」行動中伊朗的表現來看，在缺乏先進空軍力量下，伊朗最多也只能複製12日戰爭中千枚各式飛彈、火箭彈及無人機的反擊。

今年以來美伊局勢升高之際，外界多關注美、以在12日戰爭間的防衛力量消耗，恐無法再全部承受伊朗的「彈雨打擊」，但其實伊朗本身恐怕也尚未能恢復上次戰爭中的彈藥消耗。在12日戰爭及「午夜之槌」距今僅過去3個季度下，雙方的攻守力量都有所損耗，而伊朗在前兩次的打擊中，對於美、以進攻方，根本沒有能防護自身關鍵戰力的實力，此次受到以色列轟炸，恐怕將承受更大損失。

請繼續往下閱讀...

當時，在為期12日的戰爭中，以色列除了打擊伊朗的核設施和特定軍事目標外，也成功擊殺了伊朗多名高階的軍官和科學家。而伊朗方面僅能發射千枚飛彈、火箭彈及無人機予以反擊，且幾乎沒有對以色列造成傷害。以色列出色的軍事表現，也成功說服美國出兵伊朗，對福爾多、伊斯法罕、納坦茨的核燃料儲存設施與核反應爐進行轟炸。

而伊朗採取政教合一制度，軍隊存在國家體系的共和國軍隊及宗教體系的革命衛隊，其中共和國軍隊由於前身屬於巴勒維王朝軍隊，且在伊朗革命期間並未支持何梅尼採中立立場，神權政府掌權後便長期排擠共和國軍隊裝備、人事及預算，並將其發配邊疆部署於邊境地帶，基本上已無戰力可言；而革命衛隊在經歷長期的西方斬首攻擊，以及國際制裁下，也並未獲得先進武器，加之神國制度的千絲萬縷利益關係，其內部早是腐敗不堪。

因而，縱使革命衛隊（IRGC）手中握有超過2000枚各型彈道飛彈及防空飛彈，更擁有年產3000枚飛彈的軍工實力，但上次沒能拿出來的飛彈，又或是沒能造成損害的武器，都已被證明是無效戰力，這次也不可能有效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法