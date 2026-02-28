以色列「先發制人」攻擊伊朗 多國過去曾遭以「預防性打擊」

以色列和美國今天聯手對伊朗發動攻擊。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕以色列今天宣布對伊朗發動攻擊，以色列全國立即進入緊急狀態，回顧中東歷史，以色列曾經對敘利亞丶約旦丶伊拉克等國發動「先發制人」式的「預防性打擊」，就以色列的軍事戰略而言，當評估認為敵對或是不友好國家對其形成迫切的軍事安全威脅時，「與其坐以待斃，不如主動出擊」，當然，以色列也需承擔遭到大規模反擊的後果。

以色列的先發制人攻擊，最著名的就是1967年的「六日戰爭」，當年埃及封鎖蒂朗海峽並與敘利亞、約旦結盟，以色列感測到大規模入侵威脅，因此規劃快速的先發攻擊行動。以色列空軍發動「焦點行動」（Operation Focus），在數小時內摧毀了埃及空軍幾乎所有的地面戰機，隨後重創敘利亞及約旦空軍，奪取了絕對制空權並最終佔領西奈半島、戈蘭高地及約旦河西岸。

1981年的「歌劇院行動」，是以色列發動的另一項知名先發攻擊行動。以色列透過各種情報研析，認為伊拉克的奧斯拉克（Osirak）核反應爐將被用於製造核武，於是派出8架 F-16 戰機長途奔襲巴格達郊外，成功炸毀該反應爐。

黎巴嫩也曾是以色列先發攻擊行動的對象國，也就是1982年「加利利和平行動」。以色列針對來自黎巴嫩南部的恐怖襲擊及邊境威脅，以色列在以黎衝突升級之際發動大規模進攻，將巴勒斯坦解放組織（PLO）逐出黎巴嫩，甚至一度攻入首都貝魯特。

1985年「木腿行動」，以色列空軍橫跨地中海，航行2000多公里轟炸位於突尼西亞的巴解組織總部，展現長程先發打擊能力，報復巴解在賽普勒斯殺害以色列人的事件。

到了21世紀之後，以色列的預防式攻擊及長程攻擊行動，越發的精準及快速。2025年6月， 以色列曾針對伊朗核設施、軍事地點及關鍵基礎設施發動先發制人打擊。2026年2月28日，以色列再次發動先發制人攻擊，打擊德黑蘭多處目標，官方宣稱為消除迫在眉睫的飛彈與無人機威脅。

