美以聯手對伊朗遠距精準打擊 300架各型戰機備便多波次行動

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍及以色列今天聯手對伊朗發動軍事攻擊行動，從各項國際訊息及美方公佈動態顯示，美軍透過兩個航空母艦打擊群對伊朗形成「南北夾擊」態勢，在伊朗周邊基地部署近300架各型戰機，對伊朗進行遠距的精準打擊，旨在癱瘓伊朗的核設施及反擊能力。

美軍以兩個航艦打擊群的部署態勢，早在上週就已完成，美軍將海軍核心武力調派至伊朗南北兩端，建立絕對的制海與制空權，南部封鎖（阿拉伯海）方面，林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）打擊群目前巡弋於阿曼灣及阿拉伯海，距離伊朗海岸僅約400餘英里，直接鎖定波斯灣出口，切斷其海上命脈。

在伊朗西北部方面（地中海/蘇伊士運河），有著全球最強航空母艦稱號的「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）是在2月20日通過直布羅陀海峽進入地中海，正全速向東靠攏。一旦抵達以色列周邊海域，與林肯號形成南北合圍之勢。

至於在空中武力部署上，美軍不斷調度周邊甚至是遠從其他地區的各型戰機，進駐到適當位置的區域基地，待命發動「遠距打擊」。美軍在伊朗周邊部署的總體戰機數量約達300架，主要由艦載與陸基力量構成。其中，艦載機群（約160架）， 兩艘航艦共搭載超過10個飛行中隊，包括具備隱身能力的 F-35C 及主力 F/A-18E/F 超級大黃蜂，可從海面發動第一波突襲。

陸基前沿部署方面（約120架），美軍已增派大批 F-35A、F-15E 攻擊鷹及 F-16 進駐約旦穆瓦法克薩爾蒂基地。此外，第二批 F-22 猛禽戰機先前亦已飛抵前線基地，負責清除伊朗防空系統。

美軍另有後勤支援鏈，在沙烏地阿拉伯基地已進駐6架 E-3 哨兵式預警機。美軍同時集結超過85架加油機與170架運輸機，確保護航戰機能在伊朗防空範圍之外，執行遠程精準彈藥投射。

