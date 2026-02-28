伊朗各型彈道飛彈約3000枚 考驗美軍及以色列攔截防衛戰力

巴林遭到伊朗飛彈攻擊。圖為巴林麥納瑪傳出爆炸聲後，天空升起濃煙。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕在美國丶以色列今天聯手對伊朗發動遠距精準攻擊之後，伊朗也對包括以色列丶卡達丶巴林丶科威特及沙烏地阿拉伯等有美軍基地的國家發動飛彈還擊，連帶考驗美軍及以色列軍方對飛彈攻擊的攔截與應變戰力。

伊朗西部距離以色列約為1000公里，若是在伊朗的內陸距離以色列則有超過2000公里的距離，至於伊朗西南部飛彈基地對卡達等中東國家的距離較短，約在200至300公里之間，都在伊朗的中程及短程彈道飛彈的射程範圍之內。

根據國際媒體先前對伊朗軍方擁有的各式彈道飛彈戰力評估，伊朗估計擁有1500枚至3000枚以上的彈道飛彈，儘管在2024年至2025年與以色列的多次衝突中有所消耗，但伊朗正積極補充庫存。在發射器數量方面，估計伊朗擁有約200套發射系統，其中許多部署在被稱為「飛彈城」的地下掩體中。

此外，伊朗也擁有大量的地對地巡弋飛彈，射程在1000公里至3000公里之間，這部分數量雖未有精確總數公開，但已成為其精確打擊能力的關鍵組成。

根據國際媒體先前報導分析，伊朗的中程彈道飛彈 （MRBM）是伊朗戰略威懾的核心，射程通常在 1000 至 3000 公里之間，足以打擊以色列和東南歐地區。這類中程彈道飛彈的型號。包括有：

Sejil （泥石） 2000至2500公里，為固體燃料飛彈，準備時間短，飛行速度快。

Khorramshahr （霍拉姆沙赫爾） 2000至3000公里，液體燃料，可攜帶重型彈頭。

Kheibar （海白爾） 2000公里，具備高度精確打擊能力的改良型號。

Emad （埃馬德） 1700至1800公里，改良自 Shahab-3，具備機動重返載具（MARV）以提高精度。

Ghadr （卡德爾） 2000公里，為Shahab-3 的升級版，射程更遠。

Shahab-3 （流星-3） 1300公里，為伊朗中程飛彈的基礎型號，衍生多種變體。

至於短程彈道飛彈型號相當多，主要用於區域衝突攻擊及應變，射程在300至1000公里左右。

