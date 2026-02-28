主導聯合以色列對伊朗發動攻勢 美軍中央司令部是什麼神祕的單位？

美軍及以色列已對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭目前已傳出多起大規模爆炸。（路透）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍今天聯合以色列對伊朗發動大規模空襲，作為此次代號為「雄獅崛起」行動（Operation Rising Lion）的最高指揮機構，美軍中央司令部究竟是何種性質的作戰單位？

中央司令部是美國國防部下屬的 11 個聯合作戰司令部之一，責任區域（AOR）涵蓋了中東、中亞及部分南亞地區的 21 個國家，包括伊朗、以色列、伊拉克、沙烏地阿拉伯及巴基斯坦等，管轄範圍超過 400 萬平方英里，位於歐洲、非洲與印太司令部的交匯中心。核心使命包含遏止伊朗及其代理人的威脅、維護地區穩定，並確保蘇伊士運河、荷莫茲海峽與曼德海峽等全球關鍵商貿航道的通行安全。

請繼續往下閱讀...

根據美軍的任務編組及分工，中央司令部本身並不長期擁有固定的戰鬥單位，而是採取「任務分配」模式，由各軍種部隊派駐。其下轄五大核心分支，包括：美國中央空軍（AFCENT）： 負責此次對伊空襲的空中作戰計劃與執行。美國中央海軍（NAVCENT）： 指揮部署於該區的航艦打擊群（如林肯號）。美國中央陸軍（ARCENT）：負責地面防禦與後勤協調。 美國中央海軍陸戰隊（MARCENT）。 美國中央特種作戰司令部（SOCCENT）等。

作為地域型的作戰司令部，中央司令部的司令直接向美國國防部長及總統負責，跨越軍種行政限制，同時具備跨軍種指揮特性，擁有法定的「作戰指揮權」（OPCON），能統一調度轄區內所有的陸軍、海軍、空軍及特種部隊。外媒在27日就報導指出，美軍中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將古柏（Brad Cooper）27日就向川普彙報了向伊朗採取軍事行動的各種選項。

中央司令部自1983年成立以來，主導了多次重大戰事，包括波灣戰爭、阿富汗戰爭及反恐戰爭。在 2026 年初，該司令部進一步強化了與盟友的協作，在卡達開設了「中東防空聯合行動協調中心」，以應對日益嚴峻的飛彈威脅，並在今日成功協調美以聯軍發動戰略打擊。

中央司令部跟印太司令部一樣，每年都要對責任域內的各個國家進行安全分析與評估，對於敵對國家丶不友好國家及潛在威脅國家，還要擬訂區域衝突或是大規模軍事衝突時的應變作為，並以聯合部隊指揮官的位階，統籌指導及協助友好盟國進行軍事聯合訓練及操演，在有特殊軍事行動的需要時，就如同此次的美以聯合攻擊伊朗一般，由中央司令部進行任務行動事前的規劃及統籌任務分工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法