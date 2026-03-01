美軍神秘「黑色戰斧」飛彈猛轟伊朗 外媒：疑為新型反艦改良版

美軍對伊朗發動「史詩怒火」行動，可見一枚黑色的戰斧飛彈從水面艦艇發射而出。（取自美軍中央司令部X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列27日起對伊朗發動「史詩怒火」等一系列軍事打擊行動。外國軍聞網站《戰區》報導陳述，美軍打擊伊朗時，使用一款前所未見的「黑色戰斧」巡弋飛彈，與常見的灰色塗裝截然不同。這款黑色飛彈可能與美軍近年推動的戰斧Block V改良型有關，主要用於攻擊水面艦艇，但美方尚未就此發表評論。

「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈為美軍長期運用的遠程精準打擊武器，主要從水面艦與潛艦發射，以往常見塗裝為灰色，自1980年代服役以來，多次出現於美國對中東與其他地區軍事行動，最大射程可達1600公里。外媒指出，這次曝光的飛彈外觀明顯為黑色塗裝，與既有型號不同，格外引人注意。

報導分析，黑色塗裝可能與降低可偵測性有關。近年部分美軍精準武器採用深色塗裝，減少雷達反射或紅外線特徵，不過，相關性能細節未獲得官方證實。外媒指出，相關影像中可見多枚黑色彈體自艦艇發射，顯示這種飛彈已投入實戰運用。

這篇報導提及，這批飛彈可能屬於「海上打擊戰斧」（Maritime Strike Tomahawk, MST）型號，此為戰斧Block V系列的一部分，強調強化海上目標打擊能力。相較傳統陸攻為主的戰斧型號，新版本被認為具備更新的導引系統與資料鏈路能力，使飛彈在飛行途中，可變換路線或目標。

此外，從相關影像中可見，飛彈部分外型細節也與既有型號略有差異，包括機翼設計等特徵，外界推測，這可能與飛行性能或匿蹤能力提升有關。不過，美國國防部尚未就「黑色戰斧」飛彈的型號與性能發表評論，相關細節仍有待後續釐清。

