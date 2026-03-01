複製貼上敵軍的武器和手段！美軍首度動用「神風無人機」打伊朗

美軍中央司令部宣布，其首度動用遠程自殺式無人機打擊伊朗，外觀酷似伊朗的「見證者-136」型無人機。（取自美軍中央司令部X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，擊斃伊朗領導人哈米尼。事實上，美軍在這次軍事行動還動用數種新型武器，包括從伊朗「見證者-136」逆向工程仿製的無人機。外國軍聞網站《戰區》報導，美軍使用這種長程攻擊型無人機，不僅成本低廉，也創下美軍在實戰中首度使用這類無人機的首例。

根據《戰區》報導，美軍此次運用的無人機稱為低成本無人作戰攻擊系統（Low-Cost Uncrewed Combat Attack System，簡稱LUCAS），是由美國公司模仿伊朗見證者-136（Shahed-136）自殺無人機。美國中央司令部（CENTCOM），這行無人機已在對伊朗的「史詩怒火」等聯合軍事打擊行動中，投入實戰運用。

LUCAS無人機是單程攻擊無人機，無人機一旦投入攻擊後，將成為一次性彈藥打擊目標。這類無人機既可透過彈射器、火箭助推或地面平台發射，也能在目標區域滯空搜尋並自主攻擊。

請繼續往下閱讀...

與傳統由飛機或飛彈發射的精準打擊武器不同，LUCAS具備低成本、適合量產等特性，單價遠低於傳統的戰術飛彈，適合大量投入在大範圍、彈性高的戰場環境之中。報導也提到，這種系統在設計上，強調自動化與網路協同能力，未來有望以群體作戰方式提高攻擊效能。

目前美軍尚未對外詳細公布這些無人機的具體作戰成效或擊中目標情況，相關細節仍待官方進一步說明。外媒分析，這次長程自殺無人機的投入，可視為美軍武器運用模式的新步伐，未來可能在更廣泛戰場環境中發揮作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法