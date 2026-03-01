59％民意支持核武護歐！馬克宏擬重塑戰略 德國商討共擔成本

法國M51型潛射彈道飛彈。最新M51.3型已具備作戰能力，為凱旋級（Le Triomphant-class）核潛艦打擊主力。（取自法國軍備總局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一（歐洲時間3月1日）將說明該國核武教條最新願景，討論法國核武庫如何跨越國境以保護整個歐洲。作為歐盟唯一擁有核武的國家，法國正討論擴大核威懾範圍，這項檢視是在歐洲安全局勢變化背景下進行。

烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》引用《法國24》（France24）報導指出，歐洲各國正針對具侵略性的俄羅斯重新武裝，同時外界對美國長期安全承諾存在不確定性。2025年3月民調顯示，59%法國民眾支持利用本國核武保衛歐洲。目前德國已開始與法國商討建立共同「核保護傘」可能性，甚至探討由德方提供資金共擔防禦成本。

請繼續往下閱讀...

由於對美國長期承諾出現疑慮，歐洲各國正強化自身威懾能力。瑞典已與法、英展開對話，波蘭則同時與法、美兩國接觸，尋求多層次防禦保障。俄羅斯曾於2025年7月針對此趨勢提出警告，要求法國不得忽視俄方核威懾教條。相關討論顯示，歐洲各國正針對現有安全體制外的威懾能力進行強化。

法國近期密集強化核武部隊演訓與裝備。2025年11月，法國空軍「飆風」（Rafale）戰鬥機成功試射現代化ASMPA-R戰略核飛彈。法國國防部亦宣布，新型M51.3型洲際彈道飛彈已具備作戰能力，將部署於凱旋級（Le Triomphant-class）核潛艦，強化核三位一體（Nuclear Triad）能力。

馬克宏團隊成員先前表示，週一的演說將涉及「相當重大的變化與事件」，但未透露具體內容。法國是否調整核威懾適用範圍、以及歐洲國家是否參與相關機制，仍有待官方進一步說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法