衛星圖揭密共軍神祕「無人機旅」落腳漳州 溫約瑟：跟陸航共用基地

中國「彩虹4」無人機在漳州的沿海基地現蹤。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍面台部隊持續調整部署，台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析衛星影像指出，中共在福建漳州沿海的既有陸軍航空兵基地，除了供直升機部隊使用，從2022年至2023年間，還可以看到「彩虹4」無人機的蹤跡，且有一個無人機旅進駐該地。

溫約瑟在自由時報最新一集軍事節目「台海情勢簡報室」之中，點出中國解放軍於漳州內陸新建2座陸航場站，具備陸航基地常見的方塊狀停機坪與聯絡道設計，雖然尚未完全完工，但配置型態已相當明顯。此舉除了規避我國「海馬士」等遠程武器打擊，也是為了分散沿海基地的兵力運用。

至於既有的沿海基地，溫約瑟說，除了第73集團軍陸航旅之外，另一個單位是東部戰區陸軍直屬的無人偵察機第137旅，也就是兩個單位共用。從衛星圖像可見，這個單位大約是在2022年至2023年間第一次曝光，還可以看到「彩虹4」無人機的蹤跡。

